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Yaşam

Ukraynalı anne ve kızı İslamiyet'i seçti

Karabük'te yaşayan Ukraynalı anne ve kızı, Müslüman oldu.

Orhan Kuzu  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
Ukraynalı anne ve kızı İslamiyet'i seçti

Karabük

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Müslüman olmaya karar veren Liubov Maksymenko ve kızı Alona Alekseienko için ihtida töreni düzenlendi.

Törende, İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından anne ve kızına, İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verildi.

Ardından kelimeişehadet getirerek Müslüman olan anne "Safiye", kızı da "Melek" ismini aldı.

Dua edilmesinin ardından anne ve kızına, "İhtida Belgesi" ile mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar takdim edildi.

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