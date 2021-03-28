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Yaşam

'Türkiye'nin çatısı' Ağrı Dağı beyaza büründü

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, bölgede etkili olan kar yağışı ile yeniden beyaza büründü.

Hüseyin Yıldız   | 28.03.2021
'Türkiye'nin çatısı' Ağrı Dağı beyaza büründü

Iğdır

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar, özellikle yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Türkiye'nin zirvesi olan 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı, kar yağışı ile "beyaz gelinliğini" giydi.

Iğdır'daki Aras Dağları da karla kaplandı.

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