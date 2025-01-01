Türkiye'de yeni yıl kutlamaları
Türkiye genelinde vatandaşlar, yeni yıl kutlamaları için meydanlarda toplandı.
Ankara
Vatandaşlar ve turistler, İstanbul'un en işlek noktalarından Taksim, Beşiktaş, Ortaköy, Nişantaşı ve Kadıköy'deki meydanlar ve caddelerde akşam saatlerinden itibaren toplanmaya başladı.
Avrupa Yakası'nda, her yıl kutlamaların merkezi olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde toplanan kalabalık, yeni yıla sayılı dakikalar kala adeta insan seli oluşturdu.
Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle kalabalık, geri sayım ve alkışlar eşliğinde coşkuyla yeni yılı karşıladı.
Havai fişek gösterisi eşliğinde yeni yıla "merhaba" diyen vatandaşlar, dans ederek ve birbirlerine sarılarak 2025'in gelişini kutladı.
Ankara
Başkentliler yeni yıl kutlamaları için akşam saatlerinden itibaren 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ve Tunalı Hilmi Caddesi gibi işlek yerlerde toplanmaya başladı.
Vatandaşların yeni yılı huzur ve güven ortamında karşılamalarını sağlamak için emniyet güçleri, alanlarda geniş güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik kontrol noktalarında polislerin üst araması yapmasının ardından vatandaşların geçişlerine izin verildi.
Atlı polislerin kalabalık yerlerde devriye atması vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü.
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ve işlek yerlerde kalabalık oluşturan Ankaralılar, soğuk havaya rağmen saatler 00.00'ı gösterdiğinde 2025'e coşkuyla "merhaba" dedi.
Bursa
Yılbaşı denince ilk akla gelen noktalardan Uludağ, son haftalardaki kar yağışlarıyla yeni yılı beyaz örtüyle karşıladı.
Pistlerin karla dolmasıyla Uludağ'a gelen ziyaretçiler kızak yapıp, otel ve orman köşklerindeki eğlence programlarını tercih etti.
Konaklama hizmeti veren işletmelerdeki doluluk oranı yüzde yüze kadar ulaştı.
Oteller Bölgesi'nde ise binlerce kişi havai fişek gösterilerini izledi, meşalelerle yeni yıla coşkuyla girdi.
Orman Köşkleri'nin işletme müdürü Eray Özenoğlu, AA muhabirine, yılbaşına yüzde 100 dolu girdiklerini söyledi.
Gelen misafirleri çeşitli etkinliklerle eğlendirdiklerini belirten Özenoğlu, şöyle konuştu:
"Güzel bir yılbaşı oldu. İstediğimiz gibi kar da yağdı, herkes mutlu. İnsanlar Uludağ'ı tercih ediyor. Kayak ve kış turizmin başkenti ve burası için doğa harikası diyebilirim. Bu ortamı insanlar kışın değerlendirmek istiyor ve bu yüzden de yılbaşı kutlaması için tercih ediliyor. Yılbaşına iki sezondur kar olmadığı için buruk giriyorduk. Bu yıl çok güzel kar yağışı oldu ve Uludağ yılbaşına karla girdi."
Antalya
Yılbaşı dolayısıyla Antalya ve turistik ilçelerinde caddeler ışıklandırıldı, çam ağacı, kardan adam, geyik ve hediye paketi figürleriyle süslendi. Oteller de yılbaşı konseptine uygun hale getirildi.
Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan etkinliğe çok sayıda vatandaş ve yabancı turist katıldı.
Meydanda Güney Kore Chumieum Dans ve Haneum Dünya Sanat Topluluğu'nun gösterisinin ardından DJ Ediz Çam ve Perküsyonist Yiğit Tuğcan sahne aldı.
Yılın son saatlerine yaklaşırken alanda biriken kalabalık, saatler 00.00'ı gösterince müzik eşliğinde eğlendi ve yeni yılı kutladı.
Öte yandan kentte eğlence yerlerinde de yeni yıl coşkuyla karşılandı.
Muğla
Meydanlarda toplanan binlerce kişi, 2025'i çeşitli etkinliklerle karşıladı.
Yılbaşı dolayısıyla Muğla ve turistik ilçelerinde, caddeler ışıklandırılarak çam ağacı, kardan adam, geyik ve hediye paketi figürleriyle süslendi. Oteller de yılbaşı konseptine uygun hale getirildi.
Menteşe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı ve Kent Meydanı'nda toplananlar, 10'dan geriye doğru sayarak sevdikleriyle yeni yıla girmenin sevincini yaşadı. Meydanda havai fişek gösterisi yapıldı.
Erzurum
Yerli ve yabancı turistler yılbaşı için kış turizm merkezleri arasında adını duyuran Palandöken Kayak Merkezi'ni tercih etti.
Gece meşaleli kayak gösterisi yapılan merkezdeki otellerde düzenlenen eğlence programlarına katılanlar, keyifli zaman geçirdi.
Hava sıcaklığının yaklaşık sıfırın altında 20 derece olmasına rağmen vatandaşlar kar üzerinde dans edip yeni yılı kutladı.
Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelin genel müdürü Ömer Akça, AA muhabirine, yılbaşı için bölgedeki otellerde çeşitli sanatçıların sahne aldığını söyledi.
Palandöken'deki eğlencenin canlı müzik eşliğinde devam ettiğini belirten Akça, şunları kaydetti:
"Eğlence havai fişek, meşaleli kayak gösterimiz eşliğinde sürecek. Otellerimiz yüzde 100 dolu, misafirlerimizin tamamına yakını yerli. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara'dan geldiler. Yabancı turist sayımız çok az, yüzde 97-98 yerli misafirimiz var. 1,5 metre civarında kar var, gündüzleri müthiş güneş oluyor. Yoğun şekilde devam ediyor, yarın yılbaşı için gelenler gidecekler. Bu yıl Palandöken'de beklediğimiz 120 günlük sezon ortalaması yüzde 75-80'lerde olacak gibi gözüküyor, rezervasyonlarda o yönde geliyor. İnanılmaz bir eğlence var ve devam ediyor."
Kars
Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde de yeni yıl coşkusu yaşandı.
Sarıçam ormanları arasında kristal karı, uzun kayak pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan kayak merkezinin konukları, yeni yıla havai fişek gösterisi eşliğinde kar üstünde eğlenerek girdi.
Çeşitli yılbaşı etkinliklerinin yapıldığı merkezdeki turistler, halk oyunları gösterileriyle de keyifli anlar yaşadı.
Yeni yılı Sarıkamış Kayak Merkezinde kutlayan Orçun Bilgin, kristal karlar diyarında güzel etkinlikle yeni yıla giriş yaptıklarını ifade ederek, "Yeni yılın ülkemize, huzur mutluluk ve barış getirmesini diliyorum." dedi.
Adana
Adana'da bazı vatandaşlar 2025 yılının ilk dakikalarında Uğur Mumcu Meydanı'nda süslenen yılbaşı ağacı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Alana aileleriyle gelen bazı vatandaşlar yeni yıla sokakta davul zurna eşliğinde oynayarak girdi.
Yılbaşı kutlamalarının yoğunlaştığı bölgelerde uygulama yapan polis, olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.
Mersin
Yenişehir ilçesinde, Büyükşehir Belediyesince "Yılbaşı Sokak Partisi" etkinliği düzenlendi.
Adnan Menderes Bulvarı sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlenen programda, DJ performansları sergilendi.
Erdem Kınay'ın sahne aldığı etkinlikte katılımcılar çalınan müzik eşliğinde eğlendi.
Meydanda kurulan yeni yıl pazarında da yılbaşı süsleri, yöresel ürünler ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu.
Yılbaşına girildiği anlarda havai fişek gösterisi sunuldu.
Kutlamaların yapıldığı bölgelerde polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.
Bolu
Yeni yıla kayak merkezinde girmek isteyen yerli ve yabancı tatilciler, kaldıkları otellerin canlı müzik eşliğinde akşam yemeği yedi.
Daha sonra tatilciler otellerinden dışarı çıkarak sıfırın altında 5 derecede karlar üzerinde eğlendi.
Kayak merkezinde bulunan bir otelin kayak hocaları tarafından ışıklı kıyafetlerle gece kayağı yapıldı.
Doğal güzellikleri ile ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda da yeni yıl coşkusu yaşandı. Milli parkta bulunan Büyük Abant Otelinde yeni yıl kapsamında eğlence düzenlendi.
Otelin konukları sanatçı Rafet El Roman'ın seslendirdiği şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi.
Abant ve Kartalkaya Kayak Merkezi'nde tatilciler, yapılan geri sayımın ardından atılan havai fişekler eşliğinde yeni yıla girdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.