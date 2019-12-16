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HDP ilçe başkanı PKK'lı teröriste yardım ettiği iddiasıyla tutuklandı

İran'dan Türkiye'ye giren PKK'lı terörist Oruç'a yardım ettikleri öne sürülen HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Ekelek ile eski bir HDP belediye meclis üyesi tutuklandı.

Göksel Cüneyt İğde   | 16.12.2019
HDP ilçe başkanı PKK'lı teröriste yardım ettiği iddiasıyla tutuklandı

Ağrı

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, Doğubayazıt ilçesinde durdurulan otomobilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu Aziz Oruç ile aynı araçta yakalanan HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek ile eski HDP Doğubayazıt Belediye Meclisi üyesi M.İ.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Teröristi otomobille güvenli bölgeye götürmeye çalıştıkları öne sürülen iki zanlı, Doğubayazıt Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüpheliler, "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Teröristin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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