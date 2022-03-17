Dolar
14.71
Euro
16.26
Altın
1,942.25
ETH/USDT
2,776.80
BTC/USDT
40,791.00
BIST 100
2,119.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul’da Microsoft Ar-Ge Merkezi Açılış Töreni'nde konuşuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'da düzenlenen "Birleşik Krallık-Türkiye Yeşil Finans Konferansı"nda konuşuyor.
logo
Yaşam

Türkiye'de bu kış 'dağ ispinozu' daha fazla görüldü

"Soğuk iklim kuşu" olarak da bilinen dağ ispinozlarının kış döneminde daha fazla görülmesinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Abdullah Doğan   | 17.03.2022
Türkiye'de bu kış 'dağ ispinozu' daha fazla görüldü Fotoğraf: Serhat Çetinkaya / AA

Konya

Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Musa Dikmenli, "soğuk iklim kuşu" olarak da bilinen, sesi ve rengiyle dikkati çeken dağ ispinozlarının kış mevsiminde yoğun kar yağışının da etkisiyle daha fazla görüldüğünü söyledi.

Dikmenli, AA muhabirine, ülkedeki biyoçeşitliliğe ilişkin çalışma yaptığını belirtti.

Kuş türlerine ilişkin doğada uzun yıllar gözlemde bulunduğunu, nadir görülenleri fotoğrafladığını anlatan Dikmenli, geçen yıllarda 420 olan tür sayısının 494'e yükseldiğini anımsattı.

Konya'da 250'ye yakın kuş türünü fotoğrafladığını belirten Dikmenli, "Hedefim 300'e ulaşmak ve aşmak. Kelebek türüne gelince Türkiye'de yaklaşık 450 kelebek türü var. Ülkemiz biyoçeşitliliği bakımından çok zengin. Tüm Avrupa'nın biyoçeşitliliği Türkiye'ninki kadardır. Bu kelebeklerde de böyledir. Şu ana kadar Konya'da da 180 civarında kelebek türü kaydı aldım. Bunların da sayısını artırmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Dikmenli, ülkenin sahip olduğu bu değerlerin bilinmesi ve korunmasının önemli olduğunu dile getirdi.

"Geçen yıl ve önceki yıl dağ ispinozu çok fazla uğramıyordu"

Dağ ispinozlarının hareket yeteneklerinin çok iyi olduğunu ve uzun mesafe uçabildiğini anlatan Dikmenli, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'deki kuş türünün yarısı yaz ve kış göç eder. İklim şartları olağan dışı türlerin ülkemizi ziyaret etmesini sağlıyor hatta bunların sayıları değişebilir. O yüzden iklim şartlarına göre kuşları takip etmek önemlidir. Geçen yıl ve önceki yıl dağ ispinozu çok fazla uğramıyordu. Bu yıl çok yoğun olarak gözlemledik. Ülkemize kuzeyden geldiler. Ekstrem iklim şartları, kuşların güzergahları ile göç esnasındaki sayılarını etkiliyor, bazı kuşların sayılarının artışını ve Türkiye'ye daha fazla uğramalarını sağladı. Yani göç yollarını etkilemiştir. Göç edenlerin sayılarını da etkiler. Kuş sayısında net rakam vermek mümkün değil."

Dikmenli, zengin tür çeşitliliğinin ekoturizmi canlandıracağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Flamingolar Tuz Gölü'nün bir karakteristiği haline geldi. Kulaklı orman baykuşları yine o bölgenin karakteristik türleri arasında yer aldı. Bu konuda insanlarımız aydınlatılabilir. Ekoturizm gelişiyor, doğaya zarar vermeden, yapısını bozmadan ve uzaktan gözlemine yönelik etkinlikler düzenlenebilir. Bu da ekoturizmin alanına giriyor. Konya'yı bu anlamda tanıtabiliriz. Konya biyoçeşitlilik bakımından oldukça iyi bir noktada. Kuş, kelebek türü ve endemik bitki bakımından çok zengin."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin, artan omicron vakaları karşısında salgınla mücadele yönergesini güncelledi
Türk hekimlerin 'Kovid sonrası koku bozukluğu tedavisi' dünyada kabul gördü
DSÖ, Rus aşısı Sputnik V'nin değerlendirmesini ertelediklerini açıkladı
Türkiye'de 22 bin 345 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 118 kişi hayatını kaybetti
TURKOVAC'ın, Kovid-19'un Omicron varyantına karşı etkili olduğu belirlendi

Benzer haberler

Türkiye'de bu kış 'dağ ispinozu' daha fazla görüldü

Türkiye'de bu kış 'dağ ispinozu' daha fazla görüldü

Fransız aktivist, iklim krizine dikkat çekmek için Paris'ten Dakar'a pedal bastı

Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor

Yaban hayatının Doğu'daki 'flora zengini evi': Ağrı Dağı Milli Parkı

Yaban hayatının Doğu'daki 'flora zengini evi': Ağrı Dağı Milli Parkı