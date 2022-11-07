Türk Yıldızları'ndan filonun 30. yaş gününe özel video
Türk Yıldızları'nın sosyal medya hesabından, filonun 30. yaş gününe özel video paylaşıldı.
Ankara
Hava Kuvvetleri Komutanlığınca 7 Kasım 1992'de kurulan, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu Türk Yıldızları'na ait görüntülerin bulunduğu paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Milletimizin gökyüzündeki Milli Takımı Türk Yıldızları olarak, 30 yıldır istikbali sadece engin semaların sonsuz maviliğinde değil, Atamızın o masmavi gözlerinde, onun temsil ettiği Yüce Türk milletinin gönlünde aradık. Göklerde sizler için uçtuk, sizleri temsil ettik. Yaptıklarımız ulusumuzun neler yapabileceğinin bir resmiydi aslında, dünyanın dört bir yanında Türk olmanın görsel anlatımıydı. 30 yıl boyunca devam eden bu gelenekte gücümüzün ve motivasyonumuzun kaynağı ise her zaman aziz milletimiz olmuştur. Makine ile insanın mükemmel uyumunu kalp atışlarına taşıyan Türk Yıldızları olarak bayrağımızı sonsuza kadar dalgalandırmaya devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.