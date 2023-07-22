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Yaşam

Türk Yıldızları Isparta semalarında gösteri yaptı

Türk Yıldızları, Isparta'da Lavanta Günleri Gençlik Şöleni kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

Muhammed Enes Yapalıkan  | 22.07.2023 - Güncelleme : 22.07.2023
Türk Yıldızları Isparta semalarında gösteri yaptı

Isparta

Şölen kapsamında Isparta Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde toplanan halk, Türk Yıldızları'nın gösterisini izledi.

Gösteri uçuşunu izlemek için bazılarının bina, çatı katı ve yüksek yerlere çıktığı görüldü. Gösteriyi izleyenler time alkışlarla destek verdi.

Yarım saat havada kalan ekip daha sonra kent semalarından ayrıldı.

Vali Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen gösteri sonrası Türk Yıldızları ekibini tebrik etti.

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