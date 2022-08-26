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Yaşam

Türk Yıldızları Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Canan Tükelay   | 26.08.2022
Türk Yıldızları Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu yaptı Fotoğraf: Mustafa Bayer/AA

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde Hava Meydan Komutanlığı'nda yapılan gösteri uçuşu dolayısıyla Valilik ücretsiz servis imkanı sağladı.

Gösteri uçuşuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu Türk Yıldızları, Afyonkarahisar semalarındaki manevralarıyla ilgiyle izlendi.

Katılımcılar, Türk Yıldızlarının gösterisini cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti. Ayrıca alanda, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait araçlar sergilendi.

Etkinliğe Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve vatandaşlar katıldı.

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