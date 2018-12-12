Türk kaligrafi sanatçısından Chicago Bulls'a özel çizim

Fotoğraf: AA/Yasin Aras

İSTANBUL - Zehra Melek Çat

NBA'in köklü takımlarından Chicago Bulls'tan gelen teklif üzerine kaligrafi sanatçısı Muhammed Başdağ'ın, kendi bestelediği müzik eşliğinde yaptığı çizimin 1 dakikalık bir klibi, kulübün Instagram hesabından yayınlandı.

Babasının hobi olarak olarak uğraştığı kaligrafi ile çocuk yaşlardan itibaren ilgilenmeye başlayan Mehmet Başdağ, sanatını müzikle de birleştirerek, sosyal medyada görünür hale getirdi.

Sosyal medya paylaşımlarının Chicago Bulls ekibinin dikkatini çekmesi üzerine gelen talebi değerlendiren Başdağ, kendi bestelediği "Bade" isimli enstrümantal eser eşliğinde çizimi yaparak kulübe gönderdi.

Kısa sürede dikkati çeken klip üzerine Başdağ'a tebrik mesajları gelmeye başladı.

Çemberlitaş'ta kardeşleriyle işlettiği turistik hediyelik eşya dükkanında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Başdağ, 30 yıldır kaligrafi sanatını icra ettiğini anlattı.

Başdağ, ilkokul yıllarında katıldığı bilgi yarışması sonucu hediye edilen kalemle kaligrafi sanatıyla tanıştığını dile getirerek, "Bu kalem kaligrafi kalemiydi, o şekilde içime bir sevda düştü. Babam da çok destek verdi. Babam da amatör şekilde kaligrafiyle ilgileniyordu. Ağabeyim, benim ve erkek kardeşimin kaligrafi merakımız babamdan geliyor." dedi.

Gelen talep üzerine yaptıkları çalışmaları turizm içerisinde değerlendirmeyi düşündüklerini anlatan Başdağ, tarihi Çemberlitaş'ta mini bir sanat galerisi açtıklarını söyledi.

"Kaligrafi, gönül yolculuğum"

Başdağ, kaligrafiyi "gönül yolculuğu" olarak tanımlayarak, "Kaligrafi, iç dünyamda hissettiğim duyguları en rahat şekilde ifade edebildiğim bir sanat. Genellikle yeni Türk alfabesiyle yazıyorum. Onun dışında modern hatla da uğraşıyorum. Geleneksel hat sanatı eğitimi de aldım. Benim ufkumu açan Sinan Sinangil'dir." diye konuştu.

Evli ve iki kız çocuğu olan Başdağ, 6 yaşındaki kızının da kaligrafiyle ilgilendiğini söyledi.

Başdağ, çocuk yaşlarda kanun çalmaya başladığını, Halil Karaduman'dan, Göksel Baktagir'den kanun dersleri aldığını da anlattı.

Kendi bestelerinden oluşan bir albüm çıkardığını belirten Başdağ, "İlk albümüm Bade, Apple Müzik Listesine 79. sıradan girdi. Enstrümantal Türk müziği üzerine çalışmalarımı sürdürüyorum." ifadelerini kullandı.

Başdağ, yazılarını yazarken çok özel müzikler seçtiğini, yeni besteler yaptığını dile getirerek, yazının bir ritimle yazıldığını söyledi.

Kendisini bir performans sanatçısı olarak da tanımlayan Başdağ, "Yaptığımız bu güzelliği insanlara ulaştırmak için değerlendiriyoruz. Sanattan kazandığımı sanata yatırıyorum." dedi.

"Önce taraftar talebi zannettim"

Başdağ, sosyal medyada tanınmasına neden olan Chicago Bulls'a kaligrafi yazmasını şu şekilde anlattı:

"Chicago Bulls, aslında bir sebep değil, sonuç. Ben zaten Instagram'da yaklaşık 1 yıldır çok ciddi takipçi kitlesine sahip bir sanatçıyım. Bu işle ilgili herkes, az çok beni bilirdi. Chicago Bulls da iletişime geçti. Defaatle mail atmış, sonradan fark ettim. Soru, sipariş olarak günlük ortalama 300 mail alıyorum. Bunları cevaplamak ciddi mesai istiyor. Chicago Bulls, mailini ilk okuduğumda bir taraftar tarafından istenen bir talep olduğunu zannettim. Görüşmelerimizde anladım ki siparişi veren kişi Chicago Bulls'un üst düzey bir yöneticisi. Maille iletişime geçtik, Chicago Bulls takımının ismini kaligrafi şeklinde yazmamı ve bunu 1 dakikalık bir kliple göndermemi istediler, bunu Instagram'da yayınlayacaklarını söylediler. Yazıyı yazdım, kendi bestemle de montajladım. Yayınladılar ve çok büyük bir ilgi oldu.

Maddi karşılığı bir tarafa, manevi anlamda çok güzel bir davetleri oldu. Her zaman Chicago Bulls maçlarını locadan izleyebileceğimi ilettiler, ayrıca Chicago'da beni ağırlamak istediklerini söylediler."

Basketbolla pek ilgili olmadığını dile getiren Başdağ, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle NBA'in neredeyse bütün oyuncuları beni takip ediyor. Onlarla iletişimdeyim. Benim de merakım arttı. Artık NBA takipçisiyim. Amerika'dan çok ciddi talepler var. Game Of Thrones oyuncusu Sophie Turner takibe aldı, tebrik etti. Titanic filminin müzik yapımcısı ile hem kaligrafi için hem müziklerim için görüşme yapıyoruz. Türkiye'ye gelen NASA ekibi de bizi ziyaret etti. "