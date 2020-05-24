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Yaşam

Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle evler 'tatlı koktu'

Tunuslular, salgın yüzünden Ramazan Bayramı'nda hazırını satın almak yerine kendileri yapınca evleri tatlı kokuları sardı.

Yosra Ouanes   | 24.05.2020
Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle evler 'tatlı koktu' Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

Tunus

Tunuslular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda hazırını satın almak yerine kendileri yapınca evler tatlı koktu.

Tunus'ta daha önce birçok aile, dışarıdan aldıkları tatlıyı salgının yayılmasını önlemek amacıyla evde yapmayı tercih etti.

Tunuslular, bayram geleneklerini canlı tutmak ve salgın günlerini sevinç atmosferiyle doldurmak için ailecek bayram tatlılarını hazırladı.

Başkent Tunus'taki evinde bayram tatlılarını hazırlayan Hale Fethiye, AA muhabirine duygularını anlattı.

Fethiye, "Tunuslular pek çok tatlıyı dışarıdan alıyordu. Şimdi ise salgından dolayı evdeyiz. Artık ev tatlılarını daha fazla tercih etmeye başladık." dedi.

Ramazan ayının son on gününe girildiğinde bölge kadınlarının zahmetli yöresel tatlı hazırlığı telaşının başladığını söyleyen Fethiye, kadınların, imece usülüyle hazırladığı tatlıların, çocuk, genç ve yaşlı kuşağı bir araya getirmek için fırsat olduğunu kaydetti.

Önceki ramazanlarda son günlerde ailecek yakın akrabalarla iftar sofralarında buluştuklarını belirten Fethiye, eski sofraları, etrafındaki çocukların neşesini ve yapılan muhabbetlere özlem duyduğunu, tüm dünyayı saran bu salgından en yakın zamanda kurtulmaları temennisinde bulundu.

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