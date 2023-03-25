Tunus, ramazan ayına ekonomik krizin gölgesinde girdi
Tunuslular, ramazan ayını ülkede uzun yıllardır devam eden ekonomik krizin gölgesinde idrak ediyor.
Tunus
Yıllardır süren ekonomik krizden dolayı hayat pahalılığının derinden hissedildiği Tunus’ta bazı temel gıda maddelerine ise ulaşılamıyor.
Son yıllarda şeker, süt ve un kıtlığı çekilen ülkede Tunuslular, özellikle tatlı tüketiminin arttığı ramazan ayında şeker bulmakta zorluk çekiyor.
AA ekibi, başkentteki en büyük pazar olan Merkez Çarşısı'nda halka mikrofon uzattı.
Sebze ve meyvenin yanı sıra et, balık, süt ürünleri ve hurma pazarına ev sahipliği yapan çarşıda ramazan ayının ilk günlerinin yoğunluğu yaşanıyor.
Her şey mevcut ancak alım gücü yok
Ramazan alışverişine çıkan Muhammed Şaban, "Uzun süre pazarda dolaştım fakat sadece biraz turşu alabildim. Pazardaki fiyatlar çok yüksek. Ramazan ayı olmasına rağmen insanlar tüm ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Almak istediğimiz ürünleri mecburen azaltmak zorunda kalıyoruz." dedi.
Şaban, ülkenin derin bir ekonomik krizin içinden geçtiğine dikkati çekerek pazarda her şeyi bulabildiklerini fakat alım gücü düştüğü için satın alamadıklarını ifade etti.
Tunuslu ev hanımı Necla Zarruk da özellikle rahmet ve bereket ayı ramazanda vatandaşların alım gücünün dikkate alınarak fiyatların belirlenmesi gerektiğini, insanların dini vecibelerini yerine getirirken daha rahat etmesi gerektiğini söyledi.
"Tunus’taki maaşlara göre fiyatlar çok yüksek"
Tunus’taki maaşların ortalama 800-900 dinar (Yaklaşık 255-290 dolar) civarında olduğunu söyleyen Hamza el-Ayari, fiyatların maaşlara göre çok yüksek olduğunu vurguladı.
Ramazan ayında iftar sofrası için günlük en az 60 dinar (Yaklaşık 20 dolar) harcamak gerektiğini belirten Ayari, "3-4 kişilik küçük bir ailenin iftar sofrası bile aldığımız maaşlara göre çok tutuyor. En az 50-60 dinar harcasa aylık 1500-1800 dinar aylık masraf olacak, yani asgari ücretin (600 dinar) çok çok üzerinde. Bu yüzden daha az çeşit ve daha ucuz ürünler almaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Tunusluların ramazan ayında bolca balık tükettiğini de belirten Ayari, "Maalesef bu yıl balık fiyatları da çok yükseldi. Balık fiyatları 15-20 dinardan başlayıp 60-70 dinara kadar çıkıyor. Ahtapotun fiyatı ise 40 dinardan başlıyor." diye konuştu.
"Yüksek fiyatlardan dolayı esnaf da zorluk çekiyor"
Çarşıda manavlık yapan Mahir ise yüksek fiyatların esnafı da zor durumda bıraktığını aktardı. Mahir, akşama kadar çalışıp çok cüzi bir meblağ kazandığını dile getirdi.
Mahir, pazardaki bazı ürünlerin fiyatlarına dair ise "Orta kalite hurmanın kilosu 15 dinar, portakalın kilosu 5 dinar, çilek 7 dinar. Domates ve patates ise 2 ile 2,5 dinar arasında değişiyor." dedi.
Yüksek fiyatların tedarik zincirinden kaynakladığını söyleyen Mahir, "Üretici malını toptancıya satıyor, toptancı da bize. Herkes tabii ki karını koyuyor ama yüksek maliyetlerden dolayı fiyatlar daha çok yükseldi. Düşük kar marjımıza rağmen maalesef fiyatlar yüksek kalıyor." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.