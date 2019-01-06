Tuncelili öğrencilerden "Geçmişten Gelenler Müzesi"

Fotoğraf: AA/Haydar Toprakçı

TUNCELİ - HAYDAR TOPRAKÇI

Tunceli'de bir grup ilkokul öğrencisi, sınıf öğretmenlerinin yönlendirmesiyle, ninelerinden, babalarından aldıkları eski eşyalarla okulda "Geçmişten Gelenler Müzesi" oluşturdu.

Kent merkezindeki Elif Güntaş İlkokulunun sınıf öğretmeni Öznur Çakmak Demir, öğrencilere müzeyi tanıtmak ve sevdirmek amacıyla proje hazırladı.

"Geçmişten Gelenler Müzesi Projesi" için öğrencilerden destek isteyen Deniz, çocukların, aile büyüklerinden aldıkları köstekli saatten bez bebeğe, bakır kaplardan dişçi malzemelerine, eski paralardan kartpostallara kadar birbirinden farklı yaklaşık 70 eski eşyayı okulun bir bölümünde topladı.

Öğrenciler okulda sergiledikleri her eşyanın yanına kimden alındığını ve ne zamandan kaldığını belirten tanıtıcı kartlar koyarak, sergilerine müze görünümü verdi.

Elif Güntaş İlkokulu Müdür Yardımcısı Filiz Salduz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerçekleştirdikleri etkinliklerle öğrencilerde farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyledi.

"Geçmişten Gelenler Müzesi" projesinin kısa sürede tamamlanarak öğrencilerin beğenisine sunulduğunu belirten Salduz, öğrencilerin müzeye ilgi gösterdiğini belirtti.

Salduz, "Öğrencilerimiz için farklı öğrenme ortamları ve farklı öğrenme alanları yaratmaya çalışıyoruz. Geçmişten günümüze gelen ve burada sergilenen eserlerle öğrencilerin müzeyi öğrenmelerini sağlamayı amaçladık. Katkılarından dolayı öğrencilerimize, öğretmenimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Müzeyle çocuklarımızın ufkunun gelişmesini sağladık"

Öğretmen Demir ise okulda bir müze alanı oluşturma fikrinin çocuklar tarafından çok büyük ilgi gördüğünü, öğrencilerin projenin her safhasında görev aldığını belirtti.

Müze projesinin amacına ulaştığını ifade eden Demir, "Çocuklarda müze bilincini oluşturmak, kültürel mirasımızı yansıtmak ve bu eserlerin anılarını bütün arkadaşlarımızla, bütün çocuklarımızla paylaşıp, geleceğe aktarmak amacıyla müzeyi açtık. Müzemizle geçmişten gelen eserlerin günümüze kadar ne kadar değiştiğini, nasıl geliştiğini öğrendik. Müzeyle çocuklarımızın ufkunun gelişmesini sağladık." diye konuştu.

Demir, "Eserlerimizi çocuklar evlerinde büyükannelerinden, babalarından alıp, kimin geçmişten kalma eserleri varsa onlarla sohbet ederek, nereden gelmiş, nasıl gelmiş, kaç yıllık olduğunu öğrenip sonra sınıfa getirdiler. Bunları toplayıp müzemizi açtık. Çocuklar bu eserleri tek tek gezdiler." dedi.

Öğrencilerin projeyle müzelerin ne kadar önemli olduğunu anladığını kaydeden Demir, "Müzeyle çocukların, ülkenin kültürel mirasına ilişkin merakını uyandırarak, kısmen de olsa öğrenmelerine katkı sağladık." ifadesini kullandı.

Projede görev alan 4. sınıf öğrencisi Cemre Aydoğdu, müze sayesinde geçmişte insanların hangi eşyaları kullandığını öğrendiğini belirtti.

Müzede sergilenen eserlerin hepsini incelediğini anlatan Aydoğdu, "Müzeyle eskiden kullanılan eşyaları geleceğe taşımayı amaçladık." dedi.

Öğrencilerden Eylül Alaz Gündoğan da artık müzeyi daha çok sevdiğini ifade ederek, "Müzede bir sürü eşya var. Müzeyle geçmişte kullanılan eşyaları artık daha iyi tanımaya başladık. Daha önce hiç böyle eski eşyalar görmemiştim. "diye konuştu.



