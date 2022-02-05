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Yaşam

Tunceli'de Mehmetçik yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Tunceli'de Mehmetçik, zorlu kış şartları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Sidar Can Eren   | 05.02.2022
Tunceli'de Mehmetçik yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Tunceli

Kentte bir süre önce etkili olan kar yağışı günlük yaşamın yanı sıra yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı kentte, doğanın beyaz örtüyle kaplanması nedeniyle yaban hayvanları beslenmekte güçlük çekiyor.

Bu kapsamda Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yaban hayvanları için karlı dağlarda yemleme çalışması yaptı.

Munzur ve Pülümür Vadisi'nin yüksek kesimlerine tırmanan ekipler, doğaya 700 kilogram yonca ve 200 kilogram buğday bıraktı.

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