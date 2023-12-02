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Yaşam

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri yerleşim yerine indi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde koruma altındaki yaban keçileri, sürü halinde indikleri yerleşim yerinde görüntülendi.

Koray Kola  | 02.12.2023 - Güncelleme : 02.12.2023
Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri yerleşim yerine indi Fotoğraf: Koray Kola/AA

Tunceli

Yaban hayatı varlığıyla öne çıkan ilçede, kaçak avcılıkla mücadele ve yöre sakinlerinin çevre hassasiyeti sayesinde yaban keçilerinin sayısı giderek artıyor.

Bölgedeki dağ ve ormanlarda yaşamlarını sürdüren yaban keçileri, sürü halinde geldikleri Tepebaşı Mahallesi’nde boş arazide görüntülendi.

Otlak alanda bir süre bekleyen keçiler, daha sonra gözden kayboldu.

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