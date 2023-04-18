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Yaşam

Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle tarih ve doğa gezileri başladı

Tunceli'de karların erimesiyle doğal güzellikleri ortaya çıkan dağ, göl, kanyon, vadi ve şelaleler ile tarihi mekanlara gezi turları düzenlenmeye başlandı.

Sidar Can Eren  | 18.04.2023 - Güncelleme : 18.04.2023
Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle tarih ve doğa gezileri başladı Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Pülümür Vadisi, Ağlayan Kayalar, Rabat Vadisi, İn Delikleri, Ekirek Şelalesi ve Karagöl gibi alanlar, kentte turistik açıdan büyük önem taşıyor.

Yüksek rakımların halen karla kaplı olduğu kentte, ovalarda açan çiçekler, dağlarda akan şelaleler ve yaban hayatı çeşitliliği doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Günübirlik turlarla il merkezi ve ilçelere rotalarını çeviren doğa tutkunları, gruplar halinde doğal ve tarihi mekanları geziyor.

Munzur Gezi 62 Trekking Grubu yöneticisi Hıdır Yanmaz, AA muhabirine, Tunceli'nin doğal güzellikleriyle son yıllarda çok popüler hale geldiğini söyledi.

"Tunceli'nin keşfedilmemiş doğası var"

Kente her mevsim çevre illerden turların düzenlendiğini belirten Yanmaz, şöyle konuştu:

"Eskiden ilimize çok az tur kafilesi gelirken şimdi ise bu tur sayıları artmaya başladı. Tunceli'nin keşfedilmemiş doğası var ve el değmemiş birçok güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Bölgemizde gezilecek birçok yer var ve bizler de belirli zamanlarda bu yerlere turlar düzenliyoruz, turistlere rehberlik yapıyoruz."

Yanmaz, kentin güzelliklerini tanıtmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını ve gezdirdikleri turistleri şehir hakkında bilgilendirdiklerini dile getirdi.

Tunceli'nin doğasının turizmi canlandırdığını anlatan Yanmaz, "İlkbaharda ilimizdeki tarlalarda çiçekler açıyor, şelaleler gürül gürül akıyor ve yağmur sularıyla göller oluşuyor. Bu güzellikleri gezerken ve gezdirirken çok büyük zevk alıyoruz, turistler doğaya hayran kalıyor." ifadelerini kullandı.

Doğa tutkunu Süleyman Uğur Kılıçer de Tunceli'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetmek amacıyla gezilere katıldığını söyledi.

Kılıçer, ilkbaharla kentin farklı güzelliğe büründüğünü ifade ederek, "Şehir stresinden uzakta doğada vakit geçirmek ayrı bir mutluluk veriyor." dedi.

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