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Yaşam

Tunceli'de her bahar yolu gözlenen leylekler yuvalarına yerleşti

Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla Tunceli'deki ilçe ve köylerde bulunan yuvalarına gelerek yaşamlarına burada devam etmeye başladı.

Sidar Can Eren   | 12.04.2022
Tunceli'de her bahar yolu gözlenen leylekler yuvalarına yerleşti Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Hava sıcaklığının giderek arttığı kentte, karların erimesiyle tabiat canlanıyor.

Rengarenk çiçeklerin açtığı ve akarsuların coşkuyla aktığı kentte, baharın müjdecisi leylekler de Pertek, Çemişgezek ve Mazgirt ilçelerini mesken tuttu.

Her yıl bahar aylarında ilçelerdeki köylere gelen leylekler, elektrik direklerine, evlerin çatılarına ve bacalarına kurdukları yuvalarda yaşamlarını sürdürüyor.

Sonbahara kadar köylerde konaklayacak olan leylekler, kışın gelmesiyle yeniden sıcak iklime sahip bölgelere doğru göç edecek.

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