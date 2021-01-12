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Yaşam

Tunceli'de bitkin halde bulunan kara akbaba tedavi altına alındı

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, bitkin halde bulunan kara akbaba tedavi altına alındı.

Sidar Can Eren   | 12.01.2021
Tunceli'de bitkin halde bulunan kara akbaba tedavi altına alındı Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Alınan bilgiye göre, nesli tükenme tehlikesi altında olan kara akbaba, ilçeye bağlı Bağın köyünde yaşayan Hüseyin Narin tarafından bulundu. 

Kara akbaba, daha sonra haber verilmesi üzerine köye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Koruma ve tedavi altına alınan kara akbaba, tedavisi sonrasında doğaya bırakılacak.

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