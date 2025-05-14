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Yaşam

TSK Mehmetçik Vakfı vekaleten kurban bağışı kabulüne başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı, vekaleten kurban bağışının hisse bedelinin 14 bin 500 lira, 380 dolar ve 335 avro olarak belirlendiğini bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
TSK Mehmetçik Vakfı vekaleten kurban bağışı kabulüne başladı

Ankara

Vakfın açıklamasına göre, 1995'ten itibaren yapılan vekaleten kurban temin ve kesim faaliyeti, bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün yayımladığı tebliğ hükümlerine uygun yürütülecek.

Vekaleten kurban bağışı kabulü 6 Mayıs itibarıyla başlarken, bir hisse bedeli 14 bin 500 lira, 380 dolar ve 335 avro olarak belirlendi.

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Kesimler, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde modern tesislerde, hijyenik koşullarda; vakıf personeli, veteriner hekim, noter ve din görevlisinin denetiminde, dini kurallara uygun şekilde yapılacak.

Tüm kesimler görüntülü olarak kayıt altına alınacak, kesim anında bağışçılara SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacak. Bağışlar, şehit aileleri ve gazilere yönelik yardımlarda kullanılacak.

Bağışlar, vakfın anlaşmalı banka şubeleri, internet bankacılığı, "www.mehmetcik.org.tr" adresinden kredi kartı ya da Ankara'daki Genel Müdürlük ile belirli illerdeki temsilciliklerden makbuz karşılığı yapılabilecek.

Yurt dışından da internet sitesi veya banka şubeleri aracılığıyla bağış imkanı bulunuyor.

Bağışçılar, anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla vade farksız taksit imkanıyla çevrim içi bağış yapabilecek.

Kontenjanla sınırlı vekaletle kurban bağışı için son tarihler yurt dışı için 3 Haziran, yurt içi için 5 Haziran, çevrim içi sistem için 6 Haziran olarak belirlendi.

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