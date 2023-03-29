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Yaşam

Trakya'ya leylekler bu sene erken geldi

Küresel ısınma nedeniyle sıcak geçen günlere aldanan leylekler, bu sene Trakya'daki yuvalarına erken geldi.

Hakan Mehmet Şahin  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
Trakya'ya leylekler bu sene erken geldi

Edirne

Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havanın ısınmasıyla Edirne'de elektrik ve telefon direkleri, cami kubbeleri ile evlerin çatısına yaptıkları yuvalarına dönüyor.

Bu sene kış aylarının daha ılık geçmesi nedeniyle leylekler normalden 15 gün önce geldi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve kuş bilimci Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kaya, AA muhabirine bahar aylarında gelen leyleklerin ekim ayına kadar Türkiye'de kaldıklarını söyledi.

Havaların sıcak olması nedeniyle bu sene leyleklerin erken geldiğini anlatan Kaya, "Bu sene biraz erken geldiler. Küresel ısınmadan kaynaklanıyor, kış ayları ılık geçti. Leylekler de sıcak havaya bakıp göçe başladı. İnşallah havalar birden soğumaz, yoksa gelen leylekler zarar görecektir." diye konuştu.

Kara ve beyaz olmak üzere iki çeşit leylek türü olduğunu anlatan Kaya, az sayıda görünen kara leyleklerin, koruma altında bulunan türler arasında yer aldığını kaydetti.

"Türkiye'ye gelen leylekler göç etmiyor"

Kaya, son zamanlarda Türkiye'ye gelen leyleklerin küresel ısınmanın etkisiyle göç etmediklerini dile getirdi.

Kışların ılık geçmesi ve mevsimsel sıcaklıkların artması nedeniyle bazı leyleklerin Türkiye'de kaldığını belirten Kaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Birçok bölgemizde buna şahit olduk. Hatta insanlar tarafından beslenen leylekler de görüyoruz. Küresel ısınma böyle devam ederse ülkemizde kalan leylek sayılarının çoğaldığını göreceğiz. Daha sonraki yıllarda olası çetin bir kış durumunda ise hepsinin ölme ihtimali çok yüksek."

Mustafa Kaya, küresel ısınma nedeniyle mevsimlerde yaşanan anormalliklerin tüm canlı türlerine zarar verdiğini sözlerine ekledi.


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