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Yaşam, Asrın felaketi

Depremde eşi ve 2 çocuğunu kaybeden kadın hamile olduğunu hastanede öğrendi

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan apartmanda eşi ve iki çocuğunu kaybeden, enkazdan oğluyla birlikte kurtarılan kadın, tedavi gördüğü hastanede hamile olduğunu öğrenmesinin buruk mutluluğunu yaşıyor.

Serhat Zafer, Halife Yalçınkaya  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
Depremde eşi ve 2 çocuğunu kaybeden kadın hamile olduğunu hastanede öğrendi Fotoğraf: Serhat Zafer / AA

Kahramanmaraş

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde, 29 yaşındaki Rübeyda Keçeci ve 5 yaşındaki oğlu Aras Bulut Keçeci, Onikişubat ilçesindeki Şeyh Şamil Apartmanı'nın enkazından 5 gün sonra kurtarıldı.

Kurtarma ekipleri, Keçeci'nin eşi Hacı Haydar (38), oğlu Alp Tunahan (9) ve kızı Hira Nur'un (8) cansız bedenine ulaştı.

Tedavisi için Nevşehir'deki Ürgüp Devlet Hastanesine götürülen kadının, safra kesesindeki taşın durumuyla ilgili yapılan ultrason sırasında hamile olduğu tespit edildi.

Oğluyla Karacasu konteyner kentte hayata tutunan Rübeyda Keçeci, AA muhabirine, yaşadıklarını anlattı.

İlk depremde 8 katlı apartmanlarının yıkıldığını, eşinin kendilerini korumak amacıyla siper olduğunu, kolonların altında kalarak hayatını kaybettiğini anlatan Keçeci, eşinin cenazesinin 5 gün göğsünün üzerinde kaldığını söyledi.

"Ümitsizliğe kapılmadım"

Depremin 5'inci günü enkazdan oğlu Aras Bulut (5) ile kurtarıldığını anlatan Keçeci, "Kurtarılmayı bekledik, ümitsizliğe kapılmadım. Ekiplerin dışarıdan seslerini duyuyordum ama sesimi duyuramıyordum. En sonunda sesimi duyurdum ve enkazdan çıkarttılar. Önce oğlumu sonra beni çıkarttılar." diye konuştu.

Enkaz altındayken açlık hissetmediğini, susuzluğa karşı mücadele verdiğini, ayağının yanındaki çocuğunu kendisine doğru çekerek ısıtmaya çalıştığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah'ın bir mucizesi olarak kurtulduk, bir şekilde hayat devam ediyor. Depremden sonra hamile olduğumu öğrendim, 3 aylık hamileyim. Allah'ın bir mucizesi, iki çocuğumu aldı ve bana teselli için bir mucize gönderdi. Bir yandan burukluk yaşadım, çünkü doğacak çocuğumuz baba şefkati görmeyecek, babayı bilmeyecek. Bir yandan da sevinç, bir mucize, Rabbim'in bana bir mucizesi."

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