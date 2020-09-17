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Yaşam

Trakya'da leylek yuvalarının bakımı drone yardımıyla yapılıyor

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), göç için bölgeden ayrılan leyleklerin yuvalarının bakımlarını drone yardımıyla gerçekleştiriyor.

Mesut Karaduman   | 17.09.2020
Trakya'da leylek yuvalarının bakımı drone yardımıyla yapılıyor

Tekirdağ

TREDAŞ'dan yapılan açıklamaya göre, kurum, kilometrelerce uzunluktaki hatlarda bakım çalışmalarını termal kameralı drone aracılığıyla yapmanın yanında, teknolojik alt yapısını mevsimsel göçlerini yerine getirmek için bölgeden ayrılan leyleklerin bıraktığı yuvalar için de kullanıyor.

Ekipler, elektrik hizmeti sağladığı Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde 300 bin direk, 20 bin kilometre hat ve 10 binden fazla trafoyla abonelerine elektrik enerjisi sunmasının yanında, sosyal projelerde de bulunuyor.

Kuş göç yollarının ana güzergahında bulunan Trakya'da, leyleklere özel önem veren TREDAŞ, son olarak bölgeden göç eden leyleklerin bıraktığı yuvaların varlığını devam ettirmesi ve enerji güvenliği için yerinde tespitler gerçekleştirdi.

Leylek yuvası bakım çalışmalarını teknolojik alt yapısını kullanarak, termal kameralı drone aracılığıyla gerçekleştiren ekipler, bozulan yuvaları tekrar yerlerine yerleştirdi.

2019 yılından bugüne yüzlerce yuvaya bakım yapan ekipler, 2020 yılında da drone ile bu sayıyı daha da arttırmayı hedefliyor.



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