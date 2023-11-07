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Yaşam

Tohma Kanyonu sonbahar renklerine büründü

Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu'nda sonbahar renkleri hakim oldu.

Ayhan İşcen  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
Tohma Kanyonu sonbahar renklerine büründü Fotoğraf: Ayhan İşcen / AA

Malatya

Tarihi ve doğal güzellikleriyle yılın dört mevsimi saklı bir cenneti andıran kanyon, ziyaretçilerini, dev kayalıkları, kendine has bitki örtüsü ve el değmemiş doğal yapısıyla karşılıyor.

Jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan, sarp kayalıkların arasından akan suyu taşıyan Tohma Kanyonu, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarınca mola noktası olarak görülüyor.

Kanyonun ortasından asırlardır akan Tohma Çayı ve etrafındaki Selvi, Çınar, Söğüt ve İncir ağaçlarının oluşturduğu renk cümbüşü, kış mevsimi öncesi eşsiz sonbahar manzarasıyla doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbediyor.

Somuncu Baba Külliyesi'ne yürüyüş mesafesindeki kanyon, ahşap köprüleri, mini doğal şelaleleri, su çarkları, yürüyüş alanları ve Tohma kıyısındaki çay bahçeleriyle ziyaretçilerine dingin bir ortamda dinlenme imkanı sunuyor.

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