Dolar
28.44
Euro
30.55
Altın
1,987.88
ETH/USDT
1,895.80
BTC/USDT
35,008.00
BIST 100
7,859.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği Gazze’den yayındayız Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Yaşam

Nemrut Krater Gölü, sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü, sonbaharda da yerli ve yabancı turistlere, doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Berfin Sidar Aşit  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
Nemrut Krater Gölü, sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor Fotoğraf: Berfin Sidar Aşit/AA

Bitlis

Türkiye'nin en büyük krater gölü özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü, çevresindeki doğal güzellikleriyle de yılın her döneminde kent sakinlerinin ve ziyaretçilerin gezdiği yerlerin başında geliyor.

Ağaçların ve bitki örtüsünün sonbaharın renklerine büründüğü Nemrut'a gelen turistler, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, hem doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buluyor hem de ortaya çıkan manzarayı görüntülüyor.

Almanya'dan gelen Birgit Thoelstede ve Udo Thoelstede, Nemrut Krater Gölü ve çevresindeki güzelliklere hayran kaldıklarını söyledi.

Birgit Thoelstede, ülkesinde bir çikolata fabrikasında çalıştığını, gezmek amacıyla bölgeye geldiklerini belirtti.

Gölü bir seyahat kitabında gördüğünü ve etkilendiğini anlatan Tholelstede, "Buranın büyük bir yanardağ olduğuna dair bilgiler yer alıyordu kitapta. Karavanımıza atlayıp Türkiye'ye geldik. Gerçekten çok güzel bir yer. Sonbaharda çok güzel görünüyor. Türkiye'ye ilk gelişim. Çok şaşırdım ve beğendim." dedi.

Udo Thoelstede ise "Tüm Türkiye'yi geziyoruz. Karavanla yolculuk yapıyoruz. Bir gece burada kamp yaptık. Burası çok güzel. Oldukça turist var." ifadesini kullandı.

Ziyaretçilerden Hülya Yaman da doğanın sonbaharla birlikte ziyaretçilere bir güzellik sunduğunu dile getirerek, Sonbaharın son dönemlerindeyiz. Bu güzellikleri çocuklar da görsün dedik. Bizim için çok güzel bir gün oluyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Trabzon Valiliğini ziyaret etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze meselesi yeryüzünde yeni bir hayrın kapılarını da sonuna kadar açıyor
Yargıtay Başkanı Akarca: Savaş suçlularının hukuk önünde hesap vereceklerine inanıyorum
Erzurum'da yapımı tamamlanan 1072 Saltuklu Millet Bahçesi açıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken'la görüşmesinde, Gazze'de acilen ateşkes istedi

Benzer haberler

Nemrut Krater Gölü, sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor

Nemrut Krater Gölü, sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor

Korugöl Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri hakim

Ardahan'da sonbahar renkleri hakim oldu

Erzurum'un kırsal mahallelerinde sonbahar renkleri hakim oldu

Erzurum'un kırsal mahallelerinde sonbahar renkleri hakim oldu
Bilecik'in yüksek kesimleri sonbahar renklerine büründü

Bilecik'in yüksek kesimleri sonbahar renklerine büründü
Güney Kore parkları sonbaharda yüz binlerce turisti ağırlıyor

Güney Kore parkları sonbaharda yüz binlerce turisti ağırlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet