Euro
7.52
Dolar
6.97
BIST 100
98,942.48
Altın
1,735.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
30 büyükşehirle Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin kentlerdeki son durum
logo
Yaşam

Tırtıl sürüsünün tek sıra halindeki yolculuğu görsel şölen oluşturdu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde tırtıl sürüsünün kelebeğe dönüşmek için tek sıra halinde yaptığı yolculuk ilginç görüntüler oluşturdu.

Sidar Can Eren   | 24.04.2020
Tırtıl sürüsünün tek sıra halindeki yolculuğu görsel şölen oluşturdu

Tunceli

Munzur Dağları arasındaki 1500 rakımlı Ovacık ilçesinde ilkbaharın gelişiyle doğa canlanarak güzelliklerini sergiliyor. 

Her mevsim zengin florası, yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çeken ilçede hava sıcaklığının artmasıyla ortaya çıkan tırtılların kelebeğe dönüşmek için yaptığı yolculuk görüntülendi.

Sarıtosun köyü mevkisindeki kara yoluna çıkan yüzlerce tırtılın birbiri ardına sıralanıp hareket etmesi adeta görsel şölen oluşturdu.

Bulundukları yörenin iklim özelliklerine göre şubat sonu ya da mayıs ayının ilk haftası arasında toprağa giren tırtıllar, yaklaşık 2 santimetre uzunluğunda ördükleri oval kozada 4-5 ay pupa evresini geçirdikten sonra ergin kelebeğe dönüşecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meslek lisesinde sağlıkçılar için 'video larinkosgop' cihazı üretildi
Koronavirüsle mücadelede 'ozon gazı' önerisi
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 93 arttı
Türkiye'nin salgına karşı en büyük avantajı: Güçlü sağlık altyapısı
İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 524'e çıktı

Benzer haberler

Tırtıl sürüsünün tek sıra halindeki yolculuğu görsel şölen oluşturdu

Tırtıl sürüsünün tek sıra halindeki yolculuğu görsel şölen oluşturdu

İlkbaharın gelişiyle yunusların İstanbul Boğazı'nda görünürlüğü arttı

Ovacık'ta açan ters laleler göz kamaştırıyor

Baharın müjdecisi çiğdem ve nergisler Tunceli'de görsel şölen sunuyor

Baharın müjdecisi çiğdem ve nergisler Tunceli'de görsel şölen sunuyor
Munzur Dağları'nda yaban keçileri görüntülendi

Munzur Dağları'nda yaban keçileri görüntülendi
Munzur Vadisi kelebek ve tırtıllarla renklendi

Munzur Vadisi kelebek ve tırtıllarla renklendi