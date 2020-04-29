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Yaşam

Tilkiyi elleriyle besliyor

Artvin’de yaşayan Rıza Şimşek, yaklaşık 2 aydır her gün evlerinin önüne gelen tilkiyi elleriyle besliyor.

Bayram Sarayoğlu   | 29.04.2020
Tilkiyi elleriyle besliyor

Artvin

Artvin’de merkeze bağlı Dere Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Rıza Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık iki aydır evinin çevresinde dolaşan tilkiyi elleriyle beslediğini söyledi. 

Yiyecek verdiği tilkinin zamanla kendisine alıştığını belirten Şimşek, “İlk zamanlarda korktuğu için bana yaklaşmıyordu." dedi.

Evinin önündeki mesire alanına, başlarda tilkinin yemesi için yiyecek bıraktığını söyleyen Şimşek, "Zamanla bana alıştı. Artık tilkiyi kendi ellerimle besleyebiliyorum. Çok da mutlu oluyorum. Hayvanları çok seviyorum.” diye konuştu.

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