İstanbul'daki havalimanları ve THY "zamanında kalkış-varış" performansıyla Avrupa'nın zirvesinde İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları "zamanında kalkış" performanslarıyla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk iki sırada yer alırken, Türk Hava Yolları (THY) da Avrupa'daki en dakik hava yolu şirketi oldu.