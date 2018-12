THY'nin Kolombiyalı kadın pilotu

İSTANBUL - KENAN IRTAK

Dünyanın dört bir yanını keşfetme duygusuyla pilot olmaya karar veren Kolombiyalı kadın pilot Alejandra Maria Gomez Rozo, mesleki kariyerini Türk Hava Yolları'nda (THY) sürdürüyor.

Gomez, 2 çocuklu, öğretmen bir annenin ve mühendis bir babanın çocuğu olarak Kolombiya'nın başkenti Bogota'da dünya geldi. Küçük yaşlarda pilotluğa merak saran ve 3 yaşından itibaren çevresindekilere 'büyüyünce pilot olacağım' diyen 32 yaşındaki Gomez, ailesinin de desteğiyle liseden sonra havacılık eğitimi almaya başladı. Buradan mezun olduktan sonra ülkesindeki bir hava yolu şirketinde ilk deneyimini yaşayan Gomez, daha sonra bir kargo firmasında pilotluk kariyerine devam etti. Buradan da THY'ye geçen Gomez, yaşamı, mesleği ve İstanbul'daki günlerini AA muhabirine anlattı.

Amcasından ilham aldı, pilot oldu

Gomez, havacılık mesleğinin her daim hayallerini süslediğini belirterek, "Kendimi bildim bileli pilot olmak istiyorum" dedi.

Pilot amcasının bu mesleği seçmesinde büyük katkısı olduğunu dile getiren Gomez, "Amcam, üniformasıyla bizi ziyarete geldiğinde beni hep etkisi altına alıyordu. Üniformasıyla ona büyük hayranlık duyuyordum. Uçuşları ve gördüğü yerler hakkında yaptığı sohbetler beni çok etkiliyordu. Pilot olmamın bir diğer nedeni de babam. Maddi imkansızlıklar yüzünden pilot olamayan babam, makinelerle uğraşmayı çok severdi. Makinelerin nasıl çalıştığını ondan öğrendim. Birlikte otomobiller, birçok farklı motoru olan araçları tamir ettik, böylece makinelere karşı ilgim arttı. Makinelerin en kusursuz hali uçaklar. Böylece pilotluğa kesin karar verdim." diye konuştu.

Liseden sonra havacılık okuluna girdiğini ifade eden Gomez, babasının kendisini bu konuda çok desteklediğini kaydetti.

Kadın pilotların ülkesinde de çok fazla olmadığına dikkati çeken Alejandra Maria Gomez Rozo, kadınlara yönelik tüm dünyada ayrımcılık bulunduğu ve bazı işlerin sadece erkekler tarafından yapılabileceği kanısının yaygın olduğunu anlattı.

Çalışma hayatı hakkında da bilgi veren Gomez, "Okulu bitirdikten sonra ülkemde iş bulmakta zorlandım. Sonra düşük maliyetli hizmet veren bir hava yolu şirketinde iş buldum. 2,5 yıl yoğun bir uçuş programım vardı, çok yorucuydu. Sonra bir kargo şirketinde pilotluk yaptım. Hayalim her zaman bir kargo uçağında pilotluk yapmaktı. Bir gün uçuştan dönerken bir kargo uçağının fotoğrafını çekiyordum. Bunu gören bir pilot arkadaşım, 'bu uçağı uçurmak istiyor musun?' diye sordu. 'Evet istiyorum' dedim. Sonrasında o şirkete başvuru yaptım ve bir ay sonra orada çalışmaya başladım. 5 yıl burada çalıştım." ifadelerini kullandı.

"THY'yi tercih etmemin nedeni dünyayı keşfetme isteğim"

Gomez, THY'de ikinci pilot olarak işe başlamasını ise şöyle anlattı:

"Bir pilot arkadaşım uluslararası hava yolu firmalarından ve THY'den bahsediyordu. Türkiye'yi sadece 5 yıl önce burada yaşayan kuzenimin anlattıklarından biliyordum. Çalıştığım şirket bir geçiş dönemindeydi. Bu nedenle beni ve birkaç arkadaşımı işten çıkardı. Bu nedenle dünya çapında Boeing 777 pilotu arayan hava yolu şirketlerine başvurdum. THY'ye, Uzak Doğu ve Orta Doğu'da bulanan birçok şirkete de başvurdum. Bu arada beni ilk kim ararsa onun teklifini kabul edecektim. O sırada telefonum çaldı ve arayan kişi THY'den aradığını söyledi. Çok harikaydı. Mülakata gelince de buradaki her şeyi çok sevdim. Nisanda işe başladım ve mayıs ayında da Bogota'ya seferler başladı. Bu da memlekete gidip gelmem için harika bir fırsattı. Türkiye'de dünyanın ortasında gibi hissediyorum. Her yere gidebilirim. THY'nin bir çok yere uçuşu var. Dünya haritasında parmağımı koyduğum her yere gidebilirim. Bu harika bir şey. İzinli günlerimde seyahat etmeyi seviyorum. THY'yi tercih etmemin nedeni dünyayı keşfetme isteğim. Ben dünyayı keşfetmek için pilot oldum. Dünyanın her tarafına gitmek istiyorum. Kolombiya'da kalsam bunu başaramazdım."

Gomez, Türkiye'de pilotluk yapmasında annesinin kendisini çok desteklediğini, geçen yıl annesini İstanbul'a getirdiğini söyledi.

Görenler pilot olduğuna inanamıyor

Minyon yapısı ve fiziksel özelliği nedeniyle birçok insanın kendisini gördüğünde pilot olduğuna inanamadığını aktaran Gomez, şunları kaydetti:

"Meslek hayatımın ilk günlerinde fiziksel özelliğim nedeniyle birçok ön yargı ile karşılaştım ve halen karşılaşmaya devam ediyorum. Kimse pilot olduğuma inanmıyor. 'Sen pilot musun, çok küçüksün? Nasıl pilotluk yapıyorsun, saatlerce uçmak için çok güçlü olman gerekmiyor mu?' gibi sorularla çoğu kez karşılaşıyorum. Geçen hafta Bangkok'ta yanında 3 yaşında küçük çocuğu olan bir kadın beni pilot kıyafetiyle görünce 'sen gerçekten pilot musun? diye sordu. Benimle fotoğraf çektirdiler. Benim pilot olmam onları çok şaşırtıyor."

Sporun her türüne ilgi duyduğunu belirten Gomez, çok enerjik biri olduğunu, geçmişte at biniciliği ve dağcılık yaptığını ve halen fırsat buldukça İstanbul'da haftada 3 gün 10 kilometre koştuğunu anlattı.

İstanbul'un trafiği hariç her şeyini sevdiğini anlatan Gomez, "Çok büyük bir şehir. İstediğin her şeyi bulma imkanın var. Keşfetmek için çok zamana ihtiyaç var. Birkaç kez gezdiğin gördüğün yerde yeni şeyleri bulmak mümkün. Sultanahmet'e her gittiğimde yeni caddeler, alışveriş merkezleri keşfediyorum. Tarihe çok ilgiliyim, bu nedenle tarihi yerleri görmeyi seviyorum. İstanbul'da, Kapalı Çarşı'yı, sarnıçları geziyorum." şeklinde konuştu.

Gomez, Türk yemeklerinden en çok karnıyarığı çok sevdiğini ancak kebap türlerini pek tercih etmediğini dile getirdi.

Türkiye'nin turistik bölgelerini gezdiğini belirten Gomez, dünyada ise daha çok Singapur ve Bangkok'u beğendiğini ifade etti.