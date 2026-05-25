İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'nun Avustralyalı üyeleri şiddete maruz kaldıklarını söyledi Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için karadan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun Avustralyalı üyeleri, kendilerini alıkoyan İsrailli yetkililerin fiziksel şiddetine ve cinsel saldırılarına maruz kaldıklarını belirtti.

Avustralya'da yayın yapan SBS News'ün haberine göre, Küresel Sumud Filosu'na katılan ve İsrail'in alıkoyduğu aktivistler arasında yer alan Avustralyalılar yaşadıklarını anlattı.

Aktivist Violet Coco, Victoria eyaletinin Melbourne kentinde havalimanında basına yaptığı açıklamada, kendilerini alıkoyan İsrailli yetkililerin fiziksel ve cinsel şiddetine, işkencesine maruz kaldıklarını söyledi.

Fiziksel yaralanmalarının yanı sıra ihtiyacı olan bazı aktivistlerin insülin veya tansiyon ilacından mahrum bırakıldığını vurgulayan Coco, kendisinin ise karanlık bir odaya götürüldüğünü, burada defalarca darbe aldığını ve taciz edildiğini dile getirdi.

Melbourne Havalimanı'na varan Gemma O'Toole da ABC News'e yaptığı açıklamada, İsrail'de gördüğü muamele sonrası derin üzüntü duyduğunu ve "travmaya uğradığını" ifade etti.

O'Toole, olanları ve gördüklerini kabullenmesinin zaman alacağının altını çizerek, aktivistlerin İsrailli yetkililer tarafından fiziksel ve cinsel saldırılara maruz kaldığını anlattı.

Surya McEwen de Gazze'ye üçüncü kez yardım ulaştırma çabası olarak Küresel Sumud Filosu'na katıldığını aktararak, İsrail'in kendisini 80 saat alıkoyduğunu, tutulduğu odada İsrailli askerler ulusal marşlarını okurken dövüldüğünü belirtti.

McEwen, bu süreçte İsrail'in sebepsiz yere alıkoyduğu, aralarında yüzlerce çocuğun bulunduğu Filistinlileri düşündüğünü dile getirdi.

Gazze'de olanların ve yardım ulaştırma sürecinde yaşadıklarının kendilerini güçlendirdiğini ifade eden McEwen, "İsrail'in elinde olan tek şey şiddet ancak biz sevgiye, şefkate, topluluğa ve insani dayanışmaya sahibiz." dedi.

Öte yandan diğer Avustralyalı aktivistler, alıkonuldukları süre boyunca kendilerine yemek ve su verilmediğini vurguladı.

İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.