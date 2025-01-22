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Yaşam

Termometreler gece Ardahan'da eksi 23'ü, Ağrı'da eksi 20'yi gösterdi

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 23, Ağrı'da ise 20 derece ölçüldü.

Günay Nuh, Abdullah Söylemez, Yusuf Ayas  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Termometreler gece Ardahan'da eksi 23'ü, Ağrı'da eksi 20'yi gösterdi

Ağrı

Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Termometrelerin gece eksi 20'yi gösterdiği kentte, Murat Nehri ve dereler buz tuttu.

Vatandaşlar soğuktan korumak için araçlarının üzerini halı ve brandalarla örttü.

Kentin belirli noktalarında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Ardahan

Ardahan'da da soğuklar nedeniyle buzlanma meydana geldi.

Termometrelerin eksi 23'ü gösterdiği kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu, bazı akarsular ile göletler dondu.

Göle ilçesinde ise gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında 27 derece kaydedildi.

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