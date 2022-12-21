Terapi köpeği Molly'den kanser tedavisi gören çocuklara moral ziyareti
Köpek Molly'yi de yanlarına alan uzmanlar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek, yeni yıl hediyeleri verdi.
Ankara
Projenin koordinatörü Doç. Dr. Eda Küçüktülü, Gülhane Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan ve uzmanlar, kanser tedavisi gören çocuklarla bir araya geldi.
Çocuklar, Golden Retriever cinsi terapi köpeği Molly'nin de katıldığı motivasyon ziyaretinde, hayvan sevgisini doyasıya yaşarken, yeni yıl hediyeleriyle mutlu oldu.
AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal'ın da eşlik ettiği ziyaret sonrasında Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden uzmanlar, çocuklar ve ailelerine "Sokak köpeklerine nasıl davranılmalı" konulu bir sunum yaptı. Kendileri için hazırlanan veteriner hekim önlüklerini de giyen çocuk hastalar, peluştan oyuncak köpekleri muayene ederek, köpek anatomisi hakkında bilgi sahibi oldu.
Hastanelerde kadrolu terapi köpeklerinin görev yapması hedefleniyor
SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Doç. Dr. Küçüktülü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'de kanser hastaları için ilk olma özelliğini taşıyan Terapi/Ziyaretçi Köpek Projemize ağustos itibarıyla başladık. Dünyada, terapi köpekleriyle ilgili sonuçları çok iyi olan bilimsel çalışmalar var, ülkemizde bu zamana kadar denenmemişti." dedi.
Çalışmada, olumlu sonuçların elde edildiğini, kanser hastalarının köpeklerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Küçüktülü, bu çıktıları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile de paylaştıklarını bildirdi.
Doç. Dr. Küçüktülü, "Bugünkü ziyaretimizde de tedavi gören çocuklara moral vermek istedik. Projemiz, şu an erişkin hastalarda devam ediyor. Bilimsel çalışma sonuçlarına göre, yurt dışında olduğu gibi ülkemizdeki hastanelerde de kadrolu terapi köpeklerinin bulunmasını sağlamak istiyoruz. Projede sadece Molly değil, toplam 5 terapi köpeğimiz var." bilgisini verdi.
Sokak köpekleri arasından "terapi köpekleri" yetiştirilecek
Projede, kanser hastalarının radyoterapi veya kemoterapiye girmeden hemen önce terapi köpekleriyle bir araya geldiğini belirten Küçüktülü, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Terapi köpeklerinin desteği sayesinde antidepresan ilaçlarını bırakan kanser hastalarımız bile var. Projemizin hastalar üzerindeki etkisini ölçmeye dönük bilimsel çalışmamız sürüyor. Sonuçları tamamlandığında açıklayacağız. Ayrıca projemizin bir de sosyal sorumluluk ayağı var. Bundan sonraki süreçte sokak köpekleri arasından da terapi köpekleri yetiştireceğiz. Travmatize olmamış yavru sokak köpeklerini yetiştirip onları hastanelerde, çocuk bakım evleri ve huzurevlerinde kadrolu terapi köpeği olarak görevlendirmek istiyoruz."
"Hayvan sevgisi, stresi azaltarak iyileşme sürecine katkı sağlıyor"
Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Başkanı da olan Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik de Sağlık Bakanlığının izniyle hayata geçirilen projede meme kanseri farkındalığı konusunda çalışmaların planlandığını dile getirdi.
Gülçelik, "Terapi köpekleri, radyoterapi ve kemoterapi alan hastalarımızın stres faktörünü önemli oranda azaltıyor. Dünyada yapılan birçok çalışmada da bu gösterildi. Hayvan sevgisi hastalarımızda, çocuklarda stresi azaltarak iyileşme sürecine katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.
Bir terapi köpeği 2 yılda eğitiliyor
Veteriner Hekim ve Köpek Eğitmeni Altuğ Çulha ise terapi köpeklerinin yavruluk döneminden itibaren özel bir eğitime alındığını, yetiştirilecek köpeklerin saldırganlık ve reaktif özelliklerinin bulunmaması gerektiğini anlattı.
Çulha, "Bir terapi köpeğinin eğitimi ortalama 2 yıl sürüyor. Molly de eğitimi hala devam eden bir köpeğimiz, bir yaşında. Sokak köpekleri de doğru eğitimle terapi köpeği olarak yetiştirilebilir. Proje kapsamında, uygun özellikte olan yavru sokak köpeklerini de seçerek bazı eğitimlerden, bazı testlerden geçireceğiz. Uygunluk gösterenleri de terapi köpeği olarak yetiştireceğiz." dedi.
Moda tasarımcısı ve şarkıcı Beste Korkmaz, projede olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, sanat camiasından tüm meslektaşlarına bu tip çalışmalara destek verme çağrısında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.