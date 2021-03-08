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Yaşam

'Tepeli pelikan', hayatını kurtaran Aydınlı balıkçıyı terk etmedi

Balıkçı Sıvacı, "Pelikan artık bizim bir parçamız gibi. Buradan gitse üzülürüm. Merhametim, vicdanım onu orada bırakmaya el vermedi." dedi.

Ferdi Uzun,Necip Uyanık   | 08.03.2021
'Tepeli pelikan', hayatını kurtaran Aydınlı balıkçıyı terk etmedi Fotoğraf: Necip Uyanık/AA

Aydın

Aydın'ın Söke ilçesinde, balıkçı Ahmet Sıvacı'nın, denizden çektiği ağlarından yaralı kurtarıp sağlığına kavuşturduğu tepeli pelikan yavrusu ile dostluğu görenlerin dikkatini çekiyor.

Doğanbey Mahallesi'nde balıkçılık ve restoran işiyle uğraşan Ahmet Sıvacı, yaklaşık 3 yıl önce balık tutmak için açıldığı denizde yaralı bir tepeli pelikan yavrusu buldu.

Ağlara takılan kuşu kıyıya çıkartan Sıvacı, daha sonra da tedavi için veteriner hekime götürdü.

Veterinerden pelikanın yaşamasının zor olduğunu öğrenen Sıvacı, yine de tedavi edilmesini istedi. Burada 2 ameliyat geçiren hayvan, yaşama tutunmayı başardı. Tepeli pelikanı rutin kontrolleri için veterinere götürmeye devam eden Sıvacı, bu sürede hayvana deniz kıyısındaki restoranın bahçesinde baktı.

Zamanla sağlığına kavuşan tepeli pelikan, Sıvacı'ya alıştığı için bölgeden ayrılmadı.

Pelikan, göçmen kuş olmasına rağmen, her mevsim restoranın kıyısında vakit geçirmeye başladı. Veterinerin yaşayamaz demesinden dolayı kuşa "Yaşar" adını veren Sıvacı, tepeli pelikanın bakımını ve beslenmesini de kendisi yapıyor.

Sıvacı fırsat buldukça deniz kıyısında Yaşar'la yürüyüş de yapıyor.

Tepeli pelikanın zaman zaman restoranın yanındaki jandarma karakoluna giderek burada askerlerle vakit geçirmesi ise renkli görüntüler oluşturuyor.

"Gitse üzülürüm"

Sıvacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pelikanın sağlığına kavuşmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Hayvanı doğal hayatından ayırmadığını aktaran Sıvacı, "Pelikan bizden biri artık. Onunla bir aile gibi olduk. Aslında göçmen kuş, istediği yere gidebilir ama yaklaşık 3 yıldır burada. Diğer pelikanların arasında karışabilirdi ancak burayı benimsediğini düşünüyorum." dedi.

Tepeli pelikanı balıkla beslediğini dile getiren Sıvacı, havanın rüzgarlı olduğu günlerde denize açılamadığı zaman pazardan Yaşar için özel balık aldığını ifade etti.

Tepeli pelikanın dost canlısı olduğunu vurgulayan Sıvacı, "Pelikan artık bizim bir parçamız gibi. Buradan gitse üzülürüm. Merhametim, vicdanım onu orada bırakmaya el vermedi. Hayvanları sevmek lazım. Bazen televizyonda hayvana şiddet görüyoruz. Bunları anlamak mümkün değil." diye konuştu.

İnsanların pelikanı gördüğünde şaşırdığını aktaran Sıvacı, kuşun da insanlardan kaçmadığını ve bölgeye alıştığını sözlerine ekledi.

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