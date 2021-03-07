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Yaşam

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Hatay'daki beşiz bebek sahibi aileyi ziyaret etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan Hatay'a getirilen beşiz bebek sahibi aileye ziyarette bulundu.

Erdal Türkoğlu   | 07.03.2021
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Hatay'daki beşiz bebek sahibi aileyi ziyaret etti

Hatay

Bakan Selçuk, beraberinde Hatay Valisi Rahmi Doğan ile Huyluoğlu ailesinin Antakya'daki evine gitti.

Burada Merve-Hüseyin Huyluoğlu çiftiyle sohbet eden Selçuk, beşizleri sevip onlarla vakit geçirdi.

Huyluoğlu ailesi, kızları ve beşiz bebekleri, Kovid-19 sebebiyle geçen yıl temmuz ayında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çalışmasıyla Suudi Arabistan'dan Türkiye getirilmişti.

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