Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Hatay'daki beşiz bebek sahibi aileyi ziyaret etti
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan Hatay'a getirilen beşiz bebek sahibi aileye ziyarette bulundu.
Hatay
Bakan Selçuk, beraberinde Hatay Valisi Rahmi Doğan ile Huyluoğlu ailesinin Antakya'daki evine gitti.
Burada Merve-Hüseyin Huyluoğlu çiftiyle sohbet eden Selçuk, beşizleri sevip onlarla vakit geçirdi.
Huyluoğlu ailesi, kızları ve beşiz bebekleri, Kovid-19 sebebiyle geçen yıl temmuz ayında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çalışmasıyla Suudi Arabistan'dan Türkiye getirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.