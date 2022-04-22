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Yaşam

'Temsili vali' okul çevresinde trafik denetimi talimatı verdi

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Şehitler Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Elif Nazlı Cebeci'ye devretti.

Muhammet Fatih Gökmen   | 22.04.2022
'Temsili vali' okul çevresinde trafik denetimi talimatı verdi Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen/AA

Kırıkkale

Etkinlik kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, Şehitler Ortaokulu Müdürü Mahmut Keskin, Cebeci ve ailesi, Vali Tekbıyıkoğlu'nu ziyaret etti.

Bir süre öğrencinin ailesiyle sohbet eden Tekbıyıkoğlu, makam koltuğunu Elif Nazlı Cebeci'ye bıraktı.

"Vali Cebeci", ilk olarak İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut'u arayarak, öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için okul giriş ve çıkış saatlerinde trafiğin denetlenmesi talimatı verdi.

Cebeci, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Telefoncu'ya, haftada bir ders saati okul kütüphanelerinde kitap okuma etkinliği düzenlenmesini istedi.

Vali Tekbıyıkoğlu, ziyaretin ardından gazetecilere, çocukların yetenekleri, kabiliyetleri, özgüvenleri, sportif akitiviteleri, yabancı dille olan alışkanlıklarının giderek arttığını söyledi.

Kendisini ziyaret eden "küçük valinin" de öz güveninin yüksek olduğunu aktaran Tekbıyıkoğlu, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutladı.

Tekbıyıkoğlu, Elif Nazlı Cebeci'ye tablet hediye etti.

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