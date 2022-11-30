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Yaşam

Tekirdağlı hayvansever "Duman" adlı ördeğini yanından ayırmıyor

Tekirdağ'da yaşayan Yakup Ayten, "Duman" ismini verdiği ördeğiyle beraber geziyor.

Mesut Karaduman   | 30.11.2022
Tekirdağlı hayvansever "Duman" adlı ördeğini yanından ayırmıyor Fotoğraf: Mesut Karaduman - AA

Tekirdağ

Ayten, yaklaşık 5 ay önce torununun aldığı ve daha sonra büyüyünce kendisine hediye ettiği ördeğe "Duman" ismini verdi.

Evde baktıkları ördek, bir süre sonra dışarı çıkan Ayten'i takip etmeye başladı. Önceleri sadece mahallede birlikte dolaşan Ayten ve ördek Duman, artık çarşı pazar birlikte geziyor.

Ayten'i takip eden Duman'ı gören vatandaşlar ise ikilinin dostluğuna şaşırıyor.

Ayten, gazetecilere, torununun hediyesi olarak aldığı ördeğe gözü gibi baktığını ve onu yanından ayırmadığını söyledi.

Ördeğin kendisine çok alıştığını, çarşı pazar her yere ördeği ile gittiğini anlatan Ayten, her gün birlikte gezdiği ördeği eliyle beslediğini dile getirdi.

Yavruyken aldığı ördeğin 5 aylık olduğunu aktaran Ayten, şöyle konuştu:

"Devamlı beraberiz, kendi elimle besliyorum. Elimden yedirdim, elimde büyüdü. Onun için şu anda benimle beraber, istediğim yere gideriz. Gezmediğimiz zaman zaten kesinlikle rahat durmaz, bağırır, komşuları rahatsız eder. Ördekten dolayı şu ana kadar komşulardan da bir şikayet yok. Evde su havuzu var, normal şekilde günde 3 defa banyosunu yapar. Günün 2 saatini ben ona ayırıyorum, sabah, öğle, akşam olmak şartıyla günün 2 saati devamlı onunlayım."

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