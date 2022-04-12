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Yaşam

Tekirdağ'daki küçük tekne balıkçılarının 'karides' mesaisi sürüyor

Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları, 15 Nisan'da başlayacak yasak öncesi karides mesaisine devam ediyor.

Mesut Karaduman   | 12.04.2022
Tekirdağ'daki küçük tekne balıkçılarının 'karides' mesaisi sürüyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Sabahın ilk ışıklarıyla denize açılan balıkçılar, kıyıya karidesle dönüyor.

Balıkçılar denizden döndükten sonra limanda ağlarının onarımını yapıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, 15 Nisan'dan sonra karides avcılığının yasaklanacağını söyledi.

Pehlivanoğlu, 12 metrenin altındaki teknelerin avcılığa devam edeceğini belirterek, "Büyük teknelere avcılık tamamen yasak olacak. Diğer küçük tekneler avcılığa devam edecek ama onlara da palamut, karides, kalkan gibi balıkların avcılığı yasak olacak. O yüzden karides avcılığında son günler diyebiliriz. Balıkçılarımız karidesten son nasiplerini almaya devam ediyor. İstavrit, çinekop, tekir, menekşe balığı avlamaya devam edeceğiz." dedi.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da "15 Nisan'dan sonra istavrit, çinekop, tekir avcılığına devam edeceğiz. Şimdi çok olmasa da balıkçılar karidesten ekmeğini çıkarmaya çalışıyor. Bu sene balıkçılar için çok verimli bir sezon olmadı." diye konuştu.

Tekirdağ'da karides tezgahlarda 80 liradan alıcı buluyor.

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