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Yaşam

Tekirdağ'da vatandaşlar güneşli havayı sahilde değerlendirdi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde vatandaşlar, güneşli havayı sahilde değerlendirdi.

Fırat Çakır  | 17.03.2024 - Güncelleme : 17.03.2024
Tekirdağ'da vatandaşlar güneşli havayı sahilde değerlendirdi Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü ilçede bazı vatandaşlar, sahildeki park ve yürüyüş alanlarında vakit geçirdi.

Güzel havayı fırsat bilen kimileri ise bisiklete bindi, ailece yürüyüş yaparak güneşin keyfini çıkardı.

Çocuklar ise aileleriyle parklarda eğlendi.

Kentte güneşli havanın hafta ortasına kadar etkili olması bekleniyor.

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