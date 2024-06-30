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Yaşam

Tekirdağ'da Kadriye Mahallesi yıllardır leyleklere yuva oluyor

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi, yıllardır leyleklere ev sahipliği yapıyor.

Fırat Çakır  | 30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
Tekirdağ'da Kadriye Mahallesi yıllardır leyleklere yuva oluyor Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

Genel olarak tarımla geçimini sağlayan 100 haneli, 300 nüfusu mahalleye her yıl ilkbahar aylarında gelen leylekler büyük bir sevinçle karşılanıyor.

Mahalledeki hemen her elektrik ve telefon direğine yuva yapan leylekler, ağustos ayı ortasında mahalleden ayrılıyor.

Mahalle muhtarı Sertan Keskin, AA muhabirine, mahallenin leylekler için sıcacık bir yuva olduğunu söyledi.

Mahallede çok sayıda leylek yuvası olduğunu ve herkesin leyleklere sahip çıktığını ifade eden Keskin, "Burada 30 ile 35 civarı leylek yuvası mevcut. Bu leyleklere sahip çıkıyoruz." dedi.

Leyleklerin her ilkbaharda vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandığını belirten Keskin, yaşadıkları yerin "Leylekli mahalle" olarak adlandırıldığını anlattı.

Mahalleye gelen ziyaretçilerin özellikle leylekleri merak ettiğini aktaran Keskin, "Mahallemiz leyleklerin göç yolunda olduğu için uğrak bir yer haline geldi. Çeltik sahamız var, ovamız, suyun yakın olması gibi seçiciliği var. Yavrularını daha iyi doyurabilmek için galiba tercih ediyorlar. Mahallenin ismi Kadriye olabilir ama 'Leylekli' olarak anılmaktan mutlu oluyoruz. Bu leylekler bize huzur sağlıyor."diye konuştu.

Keskin, mahallede yaşayanların leylekleri korumaya çalıştığını, hasta olan bir leylek gördüklerinde hemen yetkili kişilerle iletişime geçtiklerini belirtti.

Her geçen gün yuva sayısı artıyor

Mahallede bulunan yuva sayısının her geçen gün arttığını anlatan Keskin, yuva sayısının 40'a ulaşabileceğini söyledi.

Keskin, leyleklerin mahallelerinde konaklamasından memnun olduklarını belirterek, göç zamanı leyleklerin gidişiyle hüzünlendiklerini anlattı.

Mahallede yaşayan 70 yaşındaki Ali İhsan Özden ise leyleklerin mahalleye gelmesiyle bir şenlik havası yaşandığını dile getirdi.

Evinin yanında leylek yuvası bulunduğunu anlatan Özden, leylekleri görmekten ve yuvada seslerini duymaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Özden, leylekleri kendi çocukları gibi korumaya çalıştıklarını, leyleklere sahip çıktıklarını vurguladı.

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