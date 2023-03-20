Dolar
19.02
Euro
20.40
Altın
1,980.39
ETH/USDT
1,774.70
BTC/USDT
28,091.00
BIST 100
5,075.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Tekirdağ'da depremzede çocuklar spor kurslarına katılıyor

Tekirdağ'da misafir edilen depremzede çocuklar, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (SBUAM) bünyesinde açılan kurslarda moral buluyor.

Fırat Çakır  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Tekirdağ'da depremzede çocuklar spor kurslarına katılıyor

Tekirdağ

Basketbol ve voleybol kurslarına katılan yaklaşık 20 depremzede çocuğun fiziksel özelliklerinin, becerilerinin ve sosyal iletişim özelliklerinin geliştirilmesi ve eğlenceli saatler geçirmelerinin sağlanması hedefleniyor.

SBUAM Müdürü Doç. Dr. Umut Canlı, AA muhabirine, kentte misafir edilen depremzede ailelerin çocukları ile NKÜ akademik ve idari personelin çocuklarına kurs verdiklerini söyledi.

Anaokulu ve ilkokul düzeyindeki çocukların kurslara katıldığını anlatan Canlı, "Çocuklarımızın sosyal iletişim özelliklerinin gelişmesine, farklı ortama adapte olmalarına yardımcı olmak için gayret gösteriyoruz. Kurslarımızın temel hedefi bu. Yeni ortama alışma, yeni arkadaşlar edinme, sosyal faaliyetlerini geliştirme noktasında, bu tür kurslarla adaptasyonlarını hızlandırmaya çalışıyoruz." dedi.

Merkezin genel koordinatörü Alparslan Akarçeşme de merkezde çocuklara daha çok eğitsel oyunlar oynattıklarını dile getirdi.

Akarçeşme, çocukları sosyal hayata hazırlarken, düzenledikleri kurslarla aileleri de bir araya getirdiklerini kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 45 bin yeni öğretmen ataması müjdesi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun Euronews'ta depremlere ilişkin makale kaleme aldı
Milli Savunma Bakanı Akar, Malezya Savunma Bakanı Hasan ile görüştü
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 298'e yükseldi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Türkiye'nin altyapısına zarar veremeyecekler"

Benzer haberler

Tekirdağ'da depremzede çocuklar spor kurslarına katılıyor

Tekirdağ'da depremzede çocuklar spor kurslarına katılıyor

Hatay'da çadır kentlerdeki gönüllüler, çocukları gülümsetebilmek için çabalıyor

Adıyaman'daki sosyal marketler 30 bin ailenin ihtiyaçlarını karşıladı

Adıyaman'da 2 bin 588 prefabrik konut inşa ediliyor

Adıyaman'da 2 bin 588 prefabrik konut inşa ediliyor
Mardin'de kazanlar kentte misafir edilen depremzedeler için kaynıyor

Mardin'de kazanlar kentte misafir edilen depremzedeler için kaynıyor
Hatay'da konteyner kent alanları için "geçici el koyma" kararı alındı

Hatay'da konteyner kent alanları için "geçici el koyma" kararı alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet