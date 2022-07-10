Tekirdağ'da ayçiçeği tarlaları sürücülere 'renkli rota' sunuyor
Tekirdağ'da ayççeklerinin açmasıyla sarıya boyanan tarlalar, sürücüler ve yolcular için güzel görüntüler oluşturuyor.
Tekirdağ
Özellikle bayram tatili süresince trafiği artan Tekirdağ-İstanbul yolu arasındaki tarlalarda baş veren ayçiçekleri yolculuk yapanlara renkli manzara sunuyor.
Gün boyunca yoldan geçenler ayçiçeği tarlalarının oluşturduğu güzelliğin tadını çıkarırken, bazı sürücüler de durup tarlaları fotoğraflamaya çalışıyor.
Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, ayçiçeklerin, araçlarıyla yolculuk yapanlara keyif verdiği söyledi.
Yoldan geçen bazı araç sürücüleri ile yolcuların durup tarlalarda fotoğraf çektiğini anlatan Hacıoğlu, şöyle konuştu:
"Bu dönemde Tekirdağ'da lavanta tarlalarının moru ve ayçiçeği tarlalarının sarısı insanların ilgisini çekiyor. Tatil beldelerine giden vatandaşlar da ilimizdeki uçsuz bucaksız ayçiçeği tarlalarının güzelliği arasında yolculuk yaparken durup fotoğraf çekiyor. Tekirdağ'ın 'sarı gelinliği' insanlara keyifli bir yolculuk yaşatıyor."
Tekirdağ'da kamyon şoförlüğü yapan Seyit Kaya da bu dönemde ayçiçeği tarlalarını izleyerek yolculuk yapmanın keyif ve huzur verdiğini ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.