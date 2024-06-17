Tekirdağ ve Edirne sahillerinde yoğunluk yaşanıyor
Tekirdağ ve Edirne'de Kurban Bayramı'nın ikinci gününde tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Tekirdağ
Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte yerli ve yabancı turistler sahilleri hareketlendirdi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Şarköy, Marmaraereğlisi ve Saray ilçelerindeki sahillerde turistlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi.
Denize girerek Marmara'nın serin sularının tadını çıkaran ailelerden bazıları da sahilde çocuklarıyla vakit geçirdi.
Bayram tatili boyunca kentteki plajlardaki yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.
Fotoğraf: Ömer Çakıcı/AA
Hava sıcaklığının en yüksek 37 derece ölçüldüğü Edirne'de de Sultaniçe, Erikli, Yayla ve Enez plajlarında yoğunluk yaşandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.