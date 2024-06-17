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Yaşam

Tekirdağ ve Edirne sahillerinde yoğunluk yaşanıyor

Tekirdağ ve Edirne'de Kurban Bayramı'nın ikinci gününde tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Mesut Karaduman, Ömer Çakıcı  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
Tekirdağ ve Edirne sahillerinde yoğunluk yaşanıyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte yerli ve yabancı turistler sahilleri hareketlendirdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Şarköy, Marmaraereğlisi ve Saray ilçelerindeki sahillerde turistlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi.

Denize girerek Marmara'nın serin sularının tadını çıkaran ailelerden bazıları da sahilde çocuklarıyla vakit geçirdi.

Bayram tatili boyunca kentteki plajlardaki yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.


Fotoğraf: Ömer Çakıcı/AA

Hava sıcaklığının en yüksek 37 derece ölçüldüğü Edirne'de de Sultaniçe, Erikli, Yayla ve Enez plajlarında yoğunluk yaşandı.

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