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Yaşam

Tek bacaklı bisikletçi milli forma için pedala 'çift kuvvet' basıyor

Kocaeli'de bir bacağı olmayan bisikletçi 29 yaşındaki Ahmet Dönmez, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek için destek bekliyor.

İbrahim Aktaş   | 08.01.2020
Tek bacaklı bisikletçi milli forma için pedala 'çift kuvvet' basıyor Fotoğraf: İbrahim Aktaş / AA

Kocaeli

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki engelli Ahmet Dönmez, tek bacağıyla kullandığı bisiklette kendini geliştirerek başarılara imza atmak istiyor.

Yaklaşık 17 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu sol bacağını kaybeden Ahmet Dönmez, kendini spora vererek hayata tutundu.

Uzun yıllar vücut geliştirmeyle uğraşan ve yüzen Dönmez, daha sonra kendisi için bir tutkuya dönüşen bisiklete yöneldi.

Pedalı ayakkabısına sabitleyip kullandığı bisikletle uzun mesafeler katederek herkesin takdirini kazanan Dönmez, milli formayı giymeyi hedefliyor.

"Sponsor desteğine ihtiyacım var"

Ahmet Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sol bacağını kaybettikten sonra gidene üzülmek yerine var olan bacağını geliştirmeye çalıştığını ve spora yöneldiğini söyledi.

Dönmez, son bir yıldır bisiklet kullandığını anlatarak, "En çok bisiklette hayatı buldum. Kendimi geliştirmeyi bisikletle daha çok seviyorum. Bisiklet de bana tek başına yetmiyor. Triatlon yapmak istiyorum." diye konuştu.

Bisikletin kendisine keyif verdiğini dile getiren Dönmez, "Antrenmanlara devam ediyorum ama yarışlara gitme imkanım olmuyor. Sponsor desteğine ihtiyacım var." ifadesini kullandı.

Dönmez, bisikletle Gebze'den İstanbul ve İzmit'te gidip antrenman yaptığını ifade ederek, tek bacağıyla 100 kilometre pedal çevirebildiğini söyledi.

"Beni görenler şaşırıyor"

Kendisini tek bacağıyla bisiklet kullanırken görenlerin şaşırdığını anlatan Dönmez, şunları kaydetti:

"Telefonlarıyla fotoğrafımı, videomu çekiyorlar. Selam verip tebrik ediyorlar. Böylece aslında insanlara örnek oluyorum. Tek bacakla da bisiklet kullanabileceğini gösteriyorum. Arkadaşlarımla bisiklet kulübü kurduk. Beraber antrenmanlar yapıyoruz. Bisiklet sürecekleri zaman turlara beni de çağırıyorlar, bana yardımcı oluyorlar. Bir bacağım olmamasına rağmen onlarla beraber İstanbul'a gidebiliyorum, çok uzun kilometreler yapabiliyorum, dik rampalar çıkabiliyorum. Buralarda zorlanıyorum ama enerjimi kontrollü tükettiğim için kontrollü pedal çevirdiğim için zorlansam da çıkmak istediğim rampayı çıkıyorum. Yani bacağımın olmaması bana engel değil, insan bir şey yapmak istedikten sonra yapıyor. İnsanın inanması çok önemli ve yaptığı sporu aşkla sevmesi..."

"Milli sporcu olmak istiyorum"

Maddi imkansızlık nedeniyle ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirten Dönmez, "Bir işe girebilirsem kendi bütçemle daha iyi bir bisiklet almak istiyorum." dedi.

Yollarda bisiklet kullanırken zorluk yaşamadığını anlatan Ahmet Dönmez, şunları kaydetti:

"Tek bacağımla bisiklet kullandığım için sürücülerin biraz daha dikkatini çekiyor sanırım ki bana biraz daha dikkat ediyorlar. Bugüne kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Arada bir dengemi kaybedip düştüğüm oluyor. Kilitli pedal kullandığım için kilit sıkışabiliyor. Ayakkabım pedaldan çıkmadığı için düşebiliyorum ama bunlar önemli değil. Bisikletten düşme olabilir, bu normal bir şey. Sonra kalkıp tekrardan bisiklet sürmeye devam ediyorum. Bunlar beni yıldıracak şeyler değil. Yaptığım spor dallarını amatör yaptığım için bunları daha ileri götürüp milli sporcu olmak istiyorum."

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