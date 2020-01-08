Euro
6.65
Dolar
5.97
BIST 100
112,490.00
Altın
1,580.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Donan Çıldır Gölü'nün sevimli maskotu 'Mırmır'

Kış mevsiminde havaların soğumasıyla yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü sahilindeki balık lokantasının müdavimi "Mırmır", yüzeyi buz tutan göl üstünde gezinenlerin ilgi odağı oluyor.

Günay Nuh   | 08.01.2020
Donan Çıldır Gölü'nün sevimli maskotu 'Mırmır' Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Kış mevsiminde havaların soğumasıyla yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü sahilindeki balık lokantasının müdavimi "Mırmır", yüzeyi buz tutan gölün maskotu haline geldi.

Kars-Ardahan sınırında yer alan ve kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, her mevsim ortaya çıkan doğal güzelliği ve buz üstünde yapılan atlı kızak gezintileri ile dikkati çekiyor.

Kışın yüzeyindeki buzlar kırılarak Eskimo usulü balıkçılık yapılmasıyla da ziyaretçilerin ilgisini çeken Çıldır Gölü'nün maskotu ise sahildeki balık lokantasının müdavimi "Mırmır". Balık lokantasının sahibi Atalay Uzunkaya tarafından 3 yıl önce sahiplenen "Mırmır", kış mevsiminde donan Çıldır Gölü üzerinde ziyaretçilerle gezinmenin keyfini sürüyor.

Gölde gezinti yapan yerli ve yabancı turistler, sevimliliği ile ziyaretçilerin maskotu olan "Mırmır" ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.

Kedinin sahibi Uzunkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mırmır"ın son yıllarda Çıldır Gölü'nün ilgi duyulan unsuru haline geldiğini belirtti.

"Mırmır"ın sadece restoran içinde kalmakla yetinmediğini anlatan Uzunkaya, "Göl donmaya başladığında Mırmır ziyaretçilerle buz üstünde tur atmanın keyfini çıkarıyor. Bu da insanların ilgisini çekiyor. İnsanlar Mırmır'ın buz üzerinde dolaştığını gördüklerinde fotoğrafını çekmeye çalışıyor." dedi.

Gölü ziyarete gelen öğretmen Özgür Özden da Çıldır Gölü'ne her gelişte "Mırmır"ı gördüğünü vurgulayarak, "Kendisini çok seviyoruz. O da bizimle dolaşmaya başlayınca kendisini sevdiriyor." diye konuştu.

Özlem Özden de buz üstünde "Mırmır" ile dolaşmanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'nin kısır dış politikası küresel etkisini zayıflatıyor
İran krizinde dönüşü olmayan noktaya nasıl gelindi?
TürkAkım Türkiye'nin enerjide merkez ülke konumunu güçlendirecek
Kasım Süleymani sonrası Orta Doğu’nun geleceği
AB'nin 'en başarılı' diplomasi hamlesi 'nükleer anlaşma' hüsranla sonuçlandı

Benzer haberler

Donan Çıldır Gölü'nün sevimli maskotu 'Mırmır'

Donan Çıldır Gölü'nün sevimli maskotu 'Mırmır'

Eski damacana ve battaniyeler kedilere yuva oldu

Atlı kızakçılar Çıldır Gölü'nün tamamen donmasını bekliyor

Donan Çıldır Gölü'nü terk etmeyen sakar mekelerin imdadına koştular

Donan Çıldır Gölü'nü terk etmeyen sakar mekelerin imdadına koştular
Postacılar hem posta hem de sokak hayvanlarına mama dağıtacak

Postacılar hem posta hem de sokak hayvanlarına mama dağıtacak