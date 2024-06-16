Dolar
32.78
Euro
35.08
Altın
2,332.81
ETH/USDT
3,586.00
BTC/USDT
66,503.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
EURO 2024 için Almanya’da bulunan A Milli Futbol Takımı, basın mensuplarıyla bayramlaşıyor
logo
Yaşam

TDV Etiyopya'da kurban hissesi dağıtımına başladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), hayırseverlerin bağışladığı kurbanların kesimi ve dağıtımına başladı.

Mehmet Yılmaz Güldaş  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
TDV Etiyopya'da kurban hissesi dağıtımına başladı

Addis Abeba

"Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş" sloganıyla 79 ülkede başlatılan vekaletle kurban organizasyonu için Etiyopya'da 42 bin 700 hisseye ulaşıldı.

Ülkenin 34 farklı noktasında sabah saatlerinde başlatılan kesimlerin ardından paylara ayrılan etler, poşetlendikten sonra araçlara yüklendi. Hisseler, TDV gönüllülerince ülkenin dört bir yanında önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Bulundukları şehir, köy ve kasabalarda ailelerle bayramlaşan TDV gönüllüleri, beraberlerinde getirdikleri bayram şekerlerini çocuklara ikram etti.

Addis Ababa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Yaşar Cuhadar, 2024 yılı vekaletle kurban organizasyonunun planlandığı şekliyle devam ettiğini belirterek, "Etiyopya'nın dağına, taşına ulaşılamayan noktalarına kadar ulaşmak gayretindeyiz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalar'da İETT'ye minibüs tepkisi
İzmir'de yangın bölgesinden dönen arazöz devrildi, operatör hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel ile bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari hududundaki Mehmetçik ile telefonda bayramlaştı
Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye müzakere masalarının vazgeçilmez bir aktörü haline gelmiştir

Benzer haberler

TDV Etiyopya'da kurban hissesi dağıtımına başladı

TDV Etiyopya'da kurban hissesi dağıtımına başladı

TDV, Afganistan’da 13 bin 300 hisse kurban eti dağıtacak

"Diriliş Ertuğrul" dizisinin "Osman"ı TDV'nin Etiyopya'daki kurban organizasyonunda görev aldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet