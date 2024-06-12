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Yaşam

Tatil zili Satı ana için de çalacak

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Satı Gedik, doğuştan bedensel engelli 7 yaşındaki kızı Ayşenur'u her gün okula götürüp derslerinin bitmesini bekliyor.

Cihan Okur  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Tatil zili Satı ana için de çalacak

Amasya

Satı Gedik, 5 çocuğundan en küçüğü olan Ayşenur'u eğitiminden mahrum kalmaması, arkadaşlarıyla sosyalleşebilmesi için anaokulundan itibaren akülü sandalyeyle her gün yaklaşık 2 kilometre mesafedeki okula getirip götürüyor.

Mehmet Bilgili İlkokulu bahçesinde, 1. sınıfa giden kızının derslerinin bitmesini bekleyen anneyi gören okul yönetimi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşerek, okulun içinde Gedik'e bir oda tahsis etti.

Kendisine tahsis edilen odada kitap okuyarak ve el işi yaparak zamanını değerlendiren Gedik, teneffüslerde ise kızının ihtiyaçlarını karşılıyor.

Eğitim-öğretim yılı boyunca yoğun bir süreç geçiren anne-kız, tatil zilinin çalmasını bekliyor.

"O okusun, başka bir şey istemiyorum"

Satı Gedik, AA muhabirine, hayatını engelli kızına adadığını söyledi.

Kızının evde eğitim almasını istemediğini, sosyalleşmesi için okula getirdiğini belirten Gedik, "Kızım sosyal olsun, hayata küsmesin, topluma karışsın istiyorum. Okusun ve topluma daha bir açık olsun istiyorum." dedi.

Kızının derslerinin gayet güzel olduğunu dile getiren Gedik, "Teneffüslere beraber çıkıyoruz, beslenmesini yaptırıyorum. Müdürümüz sağ olsun, güzel bir yer ayarladı bize. Orada Ayşenur'u bekliyorum. Teneffüs zili çalınca kızımın yanındayım. O okusun, başka bir şey istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ise engelli bireylerin eğitimlerine devam etmeleri için bütün imkanları sağladıklarını vurgulayarak, "Velimiz çocuğun evde eğitim almasını istemedi, öğrencilerle beraber olmasını istediği için gerekli desteği vermek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Anne çocuğunu okula getiriyor, biz onu karşılıyoruz. Çocuğunun ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için kendisine tahsis edilen odada bekliyor." diye konuştu.

Okulun müdürü Halim Karaman, Ayşenur Gedik'in kaydını yaptıktan sonra engel durumunu öğrendiklerini belirterek, "Asansörümüzün bakım onarımını yaptırıp ona tahsis ettik. Annesi yaz kış demeden onu getirip götürüyor, dışarıda bekliyordu. Buna vicdanımız el vermedi, ona güzel bir oda yapıp tahsis ettik." dedi.

Küçük Ayşenur da kendisini okula getirip götüren annesini çok sevdiğini söyledi.


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