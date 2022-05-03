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Yaşam

Taşyaran Vadisi doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu

Uşak'taki Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı, binlerce yılda oluşmuş girintili çıkıntılı kayalıkları ve bitki örtüsüyle doğada keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin uğrak noktalarından biri oldu.

Mehmet Çalık   | 03.05.2022
Taşyaran Vadisi doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu Fotoğraf: Mehmet Çalık/AA

Uşak

İzmir-Uşak kara yolu Yenişehir mevkisi yakınındaki Taşvaran Vadisi'ne, kıvrımlı rampa geçilerek ulaşılabiliyor.

Ziyaretçiler, taş merdivenlerden inerek, rüzgar ve akarsuyun etkisiyle oluşmuş, bazı noktaları turuncuya, bazı noktaları kar beyazına çalan girintili çıkıntılı kayalıkları görme imkanına sahip oluyor.

Yamaçlara inşa edilmiş seyir teraslarından ve gözetleme kulelerinden vadi izlenebiliyor. Ziyaretçiler, vadiden geçen İmren Deresi'nin sularında yürüyerek bitki örtüsünün keyfini çıkarıyor.

Bahar ve yaz aylarında vadideki güzel manzarayı kuş ve kurbağa sesleri dolduruyor.

Kış aylarında ise vadi, suların donmasıyla bambaşka bir güzelliğe bürünüyor.

Son zamanlarda gezi kulüplerinin rotasına da giren Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı, binlerce doğa tutkununu ağırlıyor.

Ziyaretçilerden Mehtap Akın, AA muhabirine, ikinci kez vadiye geldiğini söyledi.

Vadiyi çok beğendiğini dile getiren Akın, "Burası saklı bir cennet. İki dağın arasında doğasıyla havasıyla su sesiyle insanı rehabilite eden bir yer. Ayrıca iki senelik pandeminin arkasından insanı doğayla baş başa bırakabilecek müthiş bir yer." dedi.

İzmir'den Taşyaran Vadisi'ne gelen İzmir Trekking Kulübü Üyesi Haydar Ekinci, vadinin eşsiz bir manzaraya sahip olduğunu belirtti.

Kulüp olarak her hafta bir bölgeye doğa yürüyüşü düzenlediklerini aktaran Ekinci, şunları kaydetti:

"Bu hafta da Taşyaran Vadisi'ne geldik. Muhteşem bir manzarası var. Ben buraya ilk defa geldim. Böyle bir manzarayla karşılaşacağımı açıkçası beklemiyordum. Çok beğendim ve çok güzel bir yer. Herkes buraya mutlaka gelmeli. Buranın hem doğası hem de değişik şekillerdeki kayaların arasından derenin akması çok etkileyici. Mutlaka herkes Taşyaran Vadisi'ne gelsin ve görsün."

Ziyaretçilerden Mecit Akın ise "Ben Taşyaran Vadisi'ne ikinci kez geliyorum. İlk geldiğimde çok beğenmiştim. İkinci kez gelmek istedim. Doğası çok güzel. Buraya geldiğimizde suda yürüyoruz. Manzarayı seyrediyoruz. Bir piknik alanından çok daha iyi geliyor bize burası. Aynı zamanda çok sakinlik verici bir yer." diye konuştu.

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