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Yaşam

Antalya sahillerinde bayram hareketliliği yaşanıyor

Antalya'da, Ramazan Bayramı'nın 2. gününde plajlarda yerli ve yabancı turistler ile Antalyalılar yoğunluk oluşturdu.

Süleyman Elçin   | 03.05.2022
Antalya sahillerinde bayram hareketliliği yaşanıyor

Antalya

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 21 derece, nem oranının ise yüzde 60 ölçüldüğü kentte, Antalyalılar ve tatilciler Konyaaltı ve Lara Sahili'ni doldurdu.

Denize girerek serinleyen Antalyalılar ve tatilcilerden bazıları şezlonglarda güneşlendi, bazıları da su sporları yaparak eğlendi.

Tatilciler palmiye ağaçları altında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü, çocuklar ise kumda oynamanın tadını çıkardı.


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