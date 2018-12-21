Taş ve cam parçalarıyla gelen mutluluk

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nda eğitim gören bedensel, zihinsel, işitme ve otizmli bireyler, yaptıkları mozaik çalışmalarıyla el becerilerini geliştiriyor ve sosyal yaşama katılıyor.

Fotoğraf: AA/Ali Ballı

MUĞLA - Ali Ballı

Muğla'nın Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nda eğitim gören bedensel, zihinsel, işitme ve otizmli bireyler, yaptıkları mozaik çalışmalarla hem el becerilerini geliştiriyor, hem de sosyal yaşama katılarak mutlu oluyor.

Turgutreis Mahallesi'nde 2002 yılında bazı hayırseverlerin desteğiyle kurulan ve 160'ı aktif 180 engellinin eğitim gördüğü Bodrum Engelliler Sağlık Vakfında (BSV) ortaya çıkarılan sanat çalışmaları dikkati çekiyor. Birçok branşta eğitim gören öğrencilerin yaptıkları mozaik çalışmaları ilgi görüyor.

Farklı engel grubundaki 50'ye yakın öğrencinin keyif alarak ürettiği mozaik eserler, ilçedeki farklı kurumlara da sipariş üzerine yapılıyor.

"Büyük sergilere de katıldık"

BSV Mozaik ve Müzik Atölyesi sorumlusu Alev Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mozaik çalışmasının, engelli öğrencilere aktivite olması açısından grup etkiliğiyle başladığını söyledi.

Çocukların ilgisi arttıkça taş ve cam çalışmasına geçiş yaptıklarını ifade eden Karaman, "Bu konuda kurs aldık. Çocukların bir şeyler yapabildiğini görünce çalışmalarımızı büyüttük. Bu konuda iki büyük sergiye de katıldık. Çok başarılı işlere imza atıyoruz. Ürünlerimiz satıldıkça da mutlu oluyoruz." dedi.

Asıl branşının çocuk gelişimi olduğunu, ancak engellilere yoğunlaştığını aktaran Karaman, şunları dile getirdi:

"Mozaiği çocuklarla birlikte öğrendik. Beraber öğrenilen her şey çok keyifli oluyor. Birbirimizin yapabildiğini görünce hep birlikte daha çok hırslandık. Bugün bu ürünler ortaya çıktı. Gerekli imkan verildiğinde ben bütün çocukların bunu başarabileceğine inanıyorum. Bodrum'da herkes gelip mozaik yapabilir. Biz bunu çok isteriz. Mozaik atölyesi gönüllülerle var oluyor. Onların çok büyük emekleri var. Bodrum Kaymakamlığına mozaik balık çalışması yaptık, bunu da önümüzdeki günlerde teslim edeceğiz."

"Küçücük parçaları birleştirme yeteneğine kavuştular"

Çalışmalardan elde edilen gelirin engelli çocuklara harçlık olarak geri döndüğüne işaret eden Karaman, daha fazla çocuğa ulaşmak için daha çok satışa ve siparişe ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Mozaik çalışmasının çocukların el ve motor becerilerinin gelişmesi için başladığını da vurgulayan Karaman, "El becerilerinin gelişmesi amacıyla başlayan çalışma, büyüdü ve bugüne geldi. Engelli çocuklarımız küçücük parçaları birleştirme yeteneğine kavuştu. Bu bizi çok mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Karaman, mozaik grubunda bedensel, zihinsel, işitme ve otizmli olmak üzere her engel grubundan öğrencinin olduğunu da aktardı.

Mozaik çalışmalarının tüm aşamalarını çocukların başarıyla yapabildiğine işaret eden Karaman, şöyle devam etti:

"Burada çocukların isteğine göre hareket ediyoruz. Onlar ne isterse o çalışmaları yapıyoruz. Renkleri de kendileri seçiyor. Bu işlerin tamamının onların elinden çıkması çok güzel bir şey. Ben engelin varlığına inanmıyorum. Bu çocuklar istediğinde her şeyi başarıyor. Önemli olan sizin neye baktığınız önemli. Yapabildiklerini görünce çok mutlu oluyorsunuz."

Grup halinde çalışan engelli öğrenciler de yaptığı mozaik çalışmalarından keyif alıyor.

Mozaik bölümünde eğitim gören öğrencilerden 26 yaşındaki Makbule Kansu Nergis, 4 yıldır uğraştığı sanat etkinliğinde arkadaşlarıyla bir arada olmaktan keyif duyduğunu ifade etti.

25 yaşındaki Sevda Yerleşti taşı, ve mozaiği çok sevdiğini, bu işi yaparken mutlu olduğunu aktardı.İki yıldır mozaik atölyesinde eğitim gören 24 yaşındaki bedensel engelli Ali Çelik de güzel işler başardıkça mutlu olduklarını belirterek, "Daha çok sipariş almak istiyoruz. Bu kadar küçük taşlarla güzel işler başarmak çok sevindirici. Hep birlikte olmak daha da güzel. Arkadaşlarımla güzel işler yapıyoruz." dedi.