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Yaşam

Tarıma ara veren çiftçi devlet desteğiyle sera kurup üretime döndü

Kilis'te yaşayan 70 yaşındaki Cafer Kurtaran, 2002'de ara verdiği tarımsal üretime devletten aldığı hibe desteğiyle 10 yıl önce sera kurarak döndü.

Cebrail Caymaz   | 17.05.2022
Tarıma ara veren çiftçi devlet desteğiyle sera kurup üretime döndü Fotoğraf: Cebrail Caymaz/AA

Kilis

Kilis'te uzun yıllar kuru tarım yapan Kurtaran, 20 yıl önce emekliye ayrıldı. Bir süre tarımla ilgilenmeyen ancak daha sonra boş zamanlarını değerlendirmek isteyen Kurtaran, 10 yıl önce GAP Bölge Kalkınma İdaresi Projesi'nden hibe desteği alarak kendi arazisinde 4 dönüm üzerine sera kurdu. Yüzde 70 hibe desteğiyle kurduğu serasında sebze yetiştiren Kurtaran, ailesiyle bakım ve hasadını yaptığı mahsullerini kentte satıyor.

Cafer Kurtaran, AA muhabirine, kuru tarımda istediği verimi alamayınca emekli olduğunu ancak sonrasında devlet desteğiyle yeniden üretime başladığını söyledi.

Ailesiyle birlikte üretime devam ettiğini dile getiren Kurtaran, "Şu an 4 dönümde üretim yapıyorum. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Projesi'nden hibe aldım. Yıllık dönüm başı 8-10 ton üretim yapıyorum. Fiyatlar piyasaya bağlı. Erken yetiştirince fiyat farklı oluyor ama biraz geç kalınca fiyatlar düşük oluyor." ifadelerini kullandı.

Bu yıl salatalık ve fasulye yetiştirdiğini belirten Kurtaran, "Başka iş yapacağımıza burada üretim yapıyoruz. Hem çocuklarım da iş sahibi oldular. 8 çocuğum var, yanımda 4 kişi kaldı. Onlarla beraber çalışıyoruz." dedi.

"12 yılda 55 milyon lira civarında hibeyi çiftçilerimizin istifadesine sunduk"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu da kentte kırsal alanlarda hem yatırımların desteklenmesi hem de üretimin artırılması amacıyla Bakanlık olarak projeler ürettiklerini aktardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen serada çiftçilerin üretime devam ettiklerini dile getiren Kökçüoğlu, şöyle devam etti:

"İlimizde kırsal yatırımların desteklenmesi kapsamında son 12 yıl içerisinde 55 milyon lira civarında bir hibeyi çiftçilerimizin istifadesine sunduk. Kırsal kalkınma yatırımlarını hem gençler hem de belli bir yaştan sonra 'Ben de üretimin içerisinde varım.' diyen emeklilerimiz açısından da tarımsal üretimin devamı açısından çok önemli görüyoruz. Bakanlık olarak her zaman üretenin yanındayız. Biz üretmek zorundayız. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyada da üretirsek varız."

Birim alanından daha fazla ürün elde edilebilmek için örtü altı yetiştiriciliğini de önemsediklerini anlatan Kökçüoğlu, Kurtaran'ın güzel üretim yaparak çevresine örnek olduğunu sözlerine ekledi.

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