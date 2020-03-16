Euro
7.14
Dolar
6.39
BIST 100
88,669.44
Altın
1,459.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Süt kuzularının anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturdu

Bingöl'de meraya götürülen koyunların yeni doğan ve süt emme alışkanlığı kazanmaları için annelerinden ayrı yerde tutulan kuzularıyla buluşma anı duygusal görüntülere sahne oluyor

Abdullah Çelik   | 16.03.2020
Süt kuzularının anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturdu Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin/AA

Bingöl

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Bingöl'de ilkbaharın gelişiyle meraya otlamaya götürülen koyunların, henüz yem yeme alışkanlığı edinemedikleri için ayrı yerde tutulan kuzularıyla buluşma anı renkli görüntüler oluşturuyor.

Şubat ayının ortasında başlayan kuzu doğumlarının ardından besiciler, ilk olarak sağdıkları koyunların sütünü içirmek suretiyle kuzuları anne sütüne alıştırıyor. Ardından gelişmeye başlayan kuzuları süt emme alışkanlığı kazanmaları için annelerinden ayrı yerde barındıran yetiştiriciler, koyunları ise meraya otlatmaya götürüyor.  

Sabah güneşin doğuşuyla meraya bırakılan koyunlar, otlatıldıktan sonra kuzularını beslemesi için buluşma alanına getiriliyor. Kapıların açılmasıyla koşuşturan kuzuların anneleriyle buluşma anı, renkli görüntülere sahne oluyor.

Koku ve ses sayesinde koca sürüde kısa sürede annelerine ulaşan kuzular, kana kana süt emip karnını doyuruyor. Daha sonra koyun ve kuzular akşam saatlerine kadar merada dolaştırılıyor.

Bingöl merkeze bağlı Dik köyünde besicilik yapan Selahattin Kaysadu, AA muhabirine, hayvancılığın zor olduğu kadar böyle güzel yanlarının da olduğunu söyledi. 

Anne ve yavrusunun ayrı yerlerde tutulmasının, kuzunun gelişimine, koyunun ise dinlenmesine katkı sunduğunu aktaran Kaysadu, bu uygulamanın yaklaşık 2-3 ay sürdüğünü dile getirdi.

Kaysadu, koyun ve kuzuların buluşma anındaki telaşının görülmeye değer olduğunu belirterek, "Kuzular doğumundan itibaren 5 ay boyunca günde iki sefer annesinden ayırıyoruz." dedi.

"Bu dönemde süt üretimi yapmıyoruz"

Bingöl Damızlık Koyun ve Keçi Birliği Başkanı Ali Kaysadu ise ilde küçükbaş hayvancılığın yoğun şekilde yapıldığını belirterek, besicilerin uzun ve yorucu kış sezonunun ardından bahara kavuşmanın heyecanını yaşandığını söyledi. 

Kuzuların anneleri ile buluşma anının duygusal olduğunu işaret eden Kaysadu, şunları kaydetti:

"Görüyorsunuz burada 700-800 koyun var. İkindi namazından sonra bu kuzuları ayırıyoruz. Ayrı bir barınakta tutup, sabahları tekrar buluşturuyoruz. 10 kat daha kalabalık olsun kuzular bırakıldığında hepsi birer birer annesiyle buluşuyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. En geç 15 dakika içinde bütün kuzular annesiyle buluşuyor. Gece ayrılan koyun ve kuzuları rahat bir şekilde dinleniyor. Bu dönemde süt üretimi yapmıyoruz. Mayısın ortasında süt üretimine başlıyoruz. Kuzular şu anda çok küçük olduğu için yemle beslenemiyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB liderleri video konferansla Kovid-19'u görüşecek
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş koronavirüs önlemlerine ilişkin 15.30'da açıklama yapacak
ATO'dan 'ödeme kolaylığı' talebi
kİranlılar balkon ve pencerelerden marşlarla birbirlerine destek oluyor
Adalet Bakanı Gül: 60 yaş üstü hakim ve savcılar idari izinli sayılacak

Benzer haberler

Süt kuzularının anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturdu

Süt kuzularının anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturdu

Baharı müjdeleyen oğlak ve kuzulara biberonlu bakım