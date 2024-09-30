Süphan Dağı'nın zirvesi karla kaplandı
Ağrı, Muş ve Bitlis sınırındaki 4 bin 58 rakımla Türkiye’nin en yüksek 3. dağı olan Süphan Dağı’nın zirvesi karla kaplandı.
Ağrı
Yaz aylarında dağcılar ve doğa tutkunlarının rotasında bulunan Süphan Dağı, Ağrı'nın Patnos, Bitlis'in Adilcevaz ile Muş'un Malazgirt ilçelerinin kesiştiği noktada yer alıyor.
Patnos ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak, Süphan Dağı'nın yükseklerinde yerini kara bıraktı.
Yağışla dağın zirvesi karla kaplandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.